Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,12 artarak 48.171,15 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,07 artışla 6.804,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artarak 23.140,57 puana tırmandı.

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin karışık gelen verilerin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına yönelik belirsizliklere karşın pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Ülkede dün açıklanan kasım ayına ait tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın ağustos ve eylül verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi, iş gücü piyasasına ilişkin zayıf bir tablo ortaya koymuştu.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerde belirgin bir değişim gözlenmezken, Banka'nın ocak ayında politika faizini sabit tutma ihtimali yüzde 75 seviyesinde fiyatlanıyor.

ABD'de yarın açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri de Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu edinmek isteyen yatırımcılar için önem taşıyor.

Makroekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasının zayıfladığına dair endişelerin arttığı bir dönemde Fed'in faiz oranını indirmek için hala alanı olduğunu ifade etti.

Waller, "Hala, muhtemelen nötr seviyeden 50 ila 100 baz puan uzakta olduğumuzu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kurumsal tarafta ise ABD'li teknoloji şirketi Oracle'ın hisseleri, büyük veri merkezi ortaklarından Blue Owl Capital'ın yazılım şirketinin artan borcu ve yapay zeka harcamalarına ilişkin endişelerin artması nedeniyle Michigan'daki tesis için planlanan 10 milyar dolarlık anlaşmaya destek vermeyeceğine dair haberlerin ardından yüzde 3'ün üzerinde değer kaybetti.

Warner Bros. Discovery (WBD) Yönetim Kurulunun şirketin hissedarlarına Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesi ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesi tavsiyesinde bulunması sonrası da Netflix'in hisseleri yüzde 1'i aşkın yükselirken, Paramount'un hisseleri yüzde 4'ün üzerinde düştü.

Amazon'un yapay zeka şirketi OpenAI'ye yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım yapmak için görüşmeler bulunduğunda dair haberlerin ardından ise şirketin hisselerinde yüzde 0,6'lık yükseliş kaydedildi.