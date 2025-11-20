Açılışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde yükseldi, yüzde 1,09 kazançla 46.641,14 puana ulaştı.S&P 500 endeksi yüzde 1,51 artışla 6.742,78 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,09 yükselişle 23.036 puana çıktı.Makro veriler ile şirket bilançoları yatırımcıların radarında tutulurken, pay piyasaları açılışta iyimser bir hava sergiledi.ABD'nin tarihindeki en uzun hükümet kapanması geçen hafta bittikten sonra bu haftadan itibaren yayınlanan ekonomik göstergeler titizlikle takip ediliyor.

Bugün paylaşılan rakamlara göre, ABD'de eylül tarım dışı istihdamı 119 bin kişi yükselerek tahminleri geçti, işsizlik oranı ise yüzde 4,3'ten 4,4'e sıçradı.Ülkede ilk kez işsizlik yardımı talebinde bulunanların sayısı 15 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 8 bin azalarak 220 bine indi.İş gücü verilerinin peşinden Fed'in faiz indirimlerine dair beklentilerin sınırlı kaldığına işaret edildi.

Uzmanlar, bugünkü tarım dışı istihdamın Fed'in 9-10 Aralık FOMC toplantısı öncesi iş gücü durumunu yansıtan son veri olduğunu, güncel rakamların toplantı sonrası geleceğini belirterek bunun faiz indirimi ihtimalini güçlendirmeden vurguladı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, dün hükümet kapanması sırasında bazı verilerin toplanamadığını gerekçe göstererek ekim istihdam raporunun yayınlanmayacağını açıklamıştı. Öncesinde 5 Aralık'ta çıkması öngörülen ve ekim verilerini de barındıran kasım istihdam raporunun 16 Aralık'ta duyurulacağı belirtilmişti.

Şirket bilançoları da incelenirken, Nvidia'nın dün piyasa sonrası açıkladığı sonuçları "yapay zeka balonu" kaygılarını hafifletti.Californialı çip üreticisinin raporuna göre, Nvidia'nın üç aylık geliri yıllık yüzde 62 artışla 57 milyar dolara çıkarak beklentiyi aştı. Şirket, mevcut çeyreğe dair gelir öngörüsünü 65 milyar dolar olarak verdi.

Nvidia CEO'su Jensen Huang, sonuçlara dair yorumunda, en yeni yapay zeka çipi Blackwell'in satışlarının beklentileri hayli aştığını ifade etti.Nvidia hisseleri, güçlü bilanço sonrası yüzde 4'ün üstünde değerlendi.

ABD'li perakende devi Walmart'ın hisseleri de üçüncü çeyrekte gelir ve kârın tahminleri geçmesi ile bu yıla ait satış öngörülerini yukarı çekmesi üzerine yüzde 6'nın üzerinde prim yaptı.