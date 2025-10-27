Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,67 artarak 47.530,09 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,92 yükselerek 6.856,09 puana,

Nasdaq endeksi ise yüzde 1,45 değer kazanarak 23.544,00 puana ulaştı.

ABD-ÇİN YAKINLAŞMASI PİYASALARA MORAL VERDİ

Piyasalarda, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimin azalabileceği yönündeki beklentiler artarken, borsalarda pozitif bir açılış gözlendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın süren Asya turu çerçevesinde, Malezya, Kamboçya, Tayland ve Vietnam ile ticaret anlaşmaları sağlandığı bildirildi.

KRİTİK GÖRÜŞME ÖNCESİ TEMASLAR YOĞUNLAŞTI

Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in perşembe günü Güney Kore'de yapacağı görüşme öncesi, iki ülkeden üst düzey yetkililer bir araya gelerek ticaret çerçevesini belirleme çabası içine girdi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, “Trump’ın Çin’e yüzde 100 ek tarife tehdidi büyük bir müzakere kozu oldu,” diyerek, tarafların önemli bir çerçeveye ulaştığını düşündüğünü ifade etti.

Ayrıca Bessent, Çin’in kritik minerallerin ihracat kontrolünü ertelemesini beklediğini de dile getirdi.

TRUMP’TAN KANADA’YA EK TARİFE KARARI

Trump, Kanada'nın Ronald Reagan'ın gümrük açıklamalarını çarpıtarak “sahte” reklam yayını yaptığını söyleyerek bu ülkeye uygulanan tarifeyi yüzde 10 artıracağını açıkladı.

ANALİSTLERDEN FED VE ANLAŞMA YORUMU

Analistler, ABD-Çin arasındaki olası ticaret anlaşmasının yatırımcıların risk iştahını artırdığını belirtti.

Cuma günü açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalmasının ardından, Fed’in bu haftaki toplantısında 25 baz puan faiz indirimi yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

KURUMSAL TARAFTA HİSSELERDE DÜŞÜŞ

Çin’in nadir toprak elementlerine yönelik ihracat kontrollerini erteleyebileceğine yönelik beklentiler, sektörde faaliyet gösteren bazı şirket hisselerinde düşüşe neden oldu.

USA Rare Earth hisseleri yüzde 10, Energy Fuels yüzde 9, MP Materials ise yüzde 7 geriledi.

DEV TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN BİLANÇOLARI BEKLENİYOR

Bu hafta Microsoft, Alphabet, Meta, Apple ve Amazon gibi büyük teknoloji firmalarının açıklayacağı bilançolar, yatırımcıların odağında olacak.