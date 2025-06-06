New York borsası yükselişle açıldı

Kaynak: AA
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de tarım dışı istihdamın mayısta beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

New York borsası, ABD'de tarım dışı istihdamın mayısta beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,89 artarak 42.696,31 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,94 artışla 5.994,88 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,13 kazançla 19.516,54 puana yükseldi.ABD'de bugün açıklanan istihdam verilerinin iyimserliğiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam mayısta 139 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

Analistler, istihdam artışında önceki aya kıyasla yavaşlama olduğunu ancak verinin beklentilerin üzerinde gelmesinin iş gücü piyasasının ve ABD ekonomisinin durumuna ilişkin endişeleri bir miktar yatıştırdığını belirtti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk arasında vergi indirimi tasarısı nedeniyle yaşanan gerilimin tırmanmasıyla dün yüzde 14'ün üzerinde değer kaybeden Tesla'nın hisselerinde bugün toparlanma görüldü. Elektrikli otomobil üreticisinin hisseleri yüzde 5'in üzerinde yükseldi.

Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Musk'ın, Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını sert sözlerle eleştirmesi, iki isim arasındaki gerilimi yükseltirken, elektrikli otomobil üreticisinin hisselerini de olumsuz etkilemişti.

ABD Başkanı Trump, Musk'a "hükümet sözleşmelerinin ve sübvansiyonlarının sonlandırılabileceği" tehdidinde bulunmuştu.

Tesla hisselerinde dün yaşanan düşüş, elektrikli otomobil üreticisinin piyasa değerinde yaklaşık 150 milyar dolarlık kayba yol açmıştı.

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