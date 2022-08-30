New York borsası yükselişle açıldı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell başta olmak üzere merkez bankası yetkililerinin enflasyonla mücadelede geri adım atmayacaklarını vurgulamalarının ardından sert kayıplar yaşayan endeksler, yeni günün açılışında toparlanma gösterdi.
Powell, geçen hafta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, "şahin" mesajlar vermiş, fiyat istikrarını yeniden sağlamanın biraz zaman alacağını, enflasyonla mücadelenin acı verici olacağını belirtmişti. (AA)
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