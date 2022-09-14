New York borsası yükselişle açıldı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,12 artarak 31.141,02 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 artışla 3.940,73 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 artarak 11.680,41 puana çıktı.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin faiz artırımları konusunda daha agresif bir ABD Merkez Bankası'na (Fed) duyulan ihtiyacı pekiştirmesi sonrası günü sert düşüşle tamamlayan endeksler, yeni günün açılışında toparlanma gösterdi.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta beklentilerin aksine yüzde 0,1 artarken, yıllık bazda yüzde 8,3'e yavaşlasa da tahminlerin üzerinde bir seyir izlemişti.

Söz konusu verinin ardından Fed'in gelecek haftaki toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, bankanın federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali de fiyatlanmaya başladı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, enflasyon göstergelerinden biri olan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) temmuz ayının ardından ağustosta da aylık bazda düşüş gösterdi. ÜFE, ağustosta beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 8,7 ile beklenenden az artış kaydetti. (AA)