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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 17:17
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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
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Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,45 artarak 28.855,25 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,67 artışla 3.609,78 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,79 artarak 10.659,01 puana çıktı.

Yüksek enflasyonist ortamda ABD Merkez Bankası'nın "şahin" adımlarının devam edeceği beklentileri ve bu paralelde artan resesyon kaygılarıyla geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni ayın ilk işlem gününün açılışında pozitif bir seyir izledi.

ABD'de geçen hafta açıklanan veriler enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret ederken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de agresif faiz artırımlarının gelecek dönemde de devam edeceği beklentilerini güçlendirmişti.

Analistler, piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret ederek, yeni haftada ABD'de imalat sanayi PMI ile istihdam verilerinin takip edileceğini belirtti.

Ayrıca analistler, bugün kapalı oturumda gerçekleştirilecek ve düzenli olarak yapılan Fed'in yönetim kurulu toplantısına dair olası açıklamaların da yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti. (AA)

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