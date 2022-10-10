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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'de enflasyon verilerinin açıklanacağı haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,42 artarak 29.419,09 puana çıktı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 18:13
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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
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S&P 500 endeksi yüzde 0,22 artışla 3.647,51puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 artarak 10.659,95 puana yükseldi.

ABD'de ekonomik aktivitenin soğumadığını gösteren veriler merkez bankalarının agresif para politikalarının devam edeceği endişelerini artırırken, geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın açılışında yükseliş gösterdi.

FED'İN KASIMDA 75 BAZ PUAN FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ YÜKSELİYOR

ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam eylülde 263 bin artışla beklentilerin üzerinde gelmişti. Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 3,5 ile 50 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Açıklanan veriler sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasımda 75 baz puan faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 79,6'ya yükseldi.

Analistler, yeni haftada ise piyasaların dikkatinin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinde olduğunu belirtti.

Fed'in Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) çarşamba günü açıklanacak toplantı tutanaklarının da piyasaların odağında olduğunu belirten analistler, hafta boyunca, bugün başlayan Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Yıllık Toplantısı'ndan gelecek haber akışı ile merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yakından takip edileceğini bildirdi.

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