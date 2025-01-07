New York borsası yükselişle açıldı (7 Ocak 2025)

S&P 500 endeksi yüzde 0,38 artışla 5.998,1 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,30 artarak 19.923,82 puana yükseldi.

ABD'de bugün açıklanacak bir dizi makroekonomik veri öncesi pay piyasalarında açılışta pozitif bir seyir izlendi.

JOLTS açık iş sayısı ve ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) piyasaların odağında bulunurken analistler, söz konusu verilerde ekonominin durumuna ilişkin ipuçlarının aranacağını belirtti.

Analistler, verilerden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yılki parasal genişleme döngüsünün hızına ilişkin beklentileri etkileyebileceğini kaydetti.

Geçen ayın başından bu yana yukarı yönlü bir seyir izleyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,63 ile Mayıs 2024'ten bu yana kaydedilen en yüksek seviyesine yakın seyretti.

Kurumsal tarafta ise dün günü rekor seviyede tamamlayan çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri, şirketin Las Vegas'ta düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) oyun çipleri gibi yeni ürünlerini tanıtmasının ardından yüzde 0,2 arttı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri de ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) "Actually Smart Summon" olarak adlandırılan gelişmiş araç çağırma özelliğiyle bağlantılı kazalara ilişkin bildirimlerin ardından yaklaşık 2,6 milyon Tesla aracına yönelik soruşturma başlatmasına karşın yüzde 0,4'lük artış kaydetti.