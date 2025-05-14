New York Borsası yükselişle açıldı: Ticaret gerilimi hafifledi! (14 Mayıs 2025)

Açılışta Dow Jones endeksi, sabit kalarak 42.150,09 puanda seyretti.

S&P 500 yüzde 0,17 artarak 5.896,74 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,34 kazançla 19.074,72 puana ulaştı.

ABD-Çin ticaret geriliminin hafiflemesi ve enflasyon verilerinin beklentilerin altında gelmesi, hisse senedi piyasalarında açılışta olumlu bir hava yarattı.

Geçen hafta İngiltere ile ticaret anlaşması imzalayan ABD, hafta sonu İsviçre’de yaptığı tarife görüşmelerinin ardından Çin ile geçici bir uzlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre, 14 Mayıs’tan itibaren ABD, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 günlüğüne yüzde 145’ten yüzde 30’a, Çin ise ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125’ten yüzde 10’a indirecek.

Analistler, ABD ve Çin’in artan tarife gerilimini durdurması ve küresel ekonomik yavaşlamayı önlemek için iş birliği yapmasının yatırımcıların güvenini artırdığını ifade etti.

Makroekonomik verilerde, ABD’de 30 yıl vadeli mortgage faiz oranı geçen hafta yüzde 6,86’ya yükselirken, başvurular yüzde 1,1 artış gösterdi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu ziyareti ve yapacağı açıklamaların yanı sıra ticaret alanındaki gelişmelerin yakından izleneceğini vurguladı.

Yarın açıklanacak perakende satış ve üretici enflasyonu verilerinin beklendiğini belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yarınki mesajlarının da piyasaların yönünü etkileyebileceğini dile getirdi.