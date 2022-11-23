﻿New York Borsası yükselişle başladı

New York borsası güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 72 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,21 artarak 34.170,76 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artışla 4.009,89 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,31 artarak 11.209,02 puana yükseldi.

Analistler, yatırımcıların bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarına odaklandığını ve Fed'in aralık toplantısı öncesi nasıl bir mali politika benimseyeceğine odaklandıklarını belirtti.

