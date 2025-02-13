New York Borsası yükselişle başladı: Dow Jones artışta (13 Şubat 2025)

Kaynak: AA
New York Borsası yükselişle başladı: Dow Jones artışta (13 Şubat 2025)

New York borsası, üretici enflasyonu verilerinin ardından yükselişe geçti. Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq endeksleri artış gösterirken, ABD'de işsizlik maaşı başvuruları da beklentilerin altında kaldı. Yatırımcılar Trump'ın yeni tarifelerini bekliyor.

New York borsası, üretici enflasyonu verilerinin açıklanmasının ardından güne yükselişle başladı. Dow Jones endeksi açılışta yüzde 0,13 artarak 44.425,94 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,14 artarak 6.060,59 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,24 yükselerek 19.696,92 puana çıktı.

ABD'de Ocak ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 3,5 arttı. Beklentilerin üzerinde gelen veriler, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesine olumsuz etkide bulunabileceği endişelerini artırdı.

Öte yandan, 8 Şubat haftasında işsizlik maaşı başvuruları 213 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altına düştü. Bu veriler, ABD iş gücü piyasasının sağlamlığını gösterdi ve Fed'in faiz oranlarını düşürme konusunda acele etmemesi gerektiği yönündeki analist görüşleriyle uyumlu.

Verilerin ardından, ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi 4,62 seviyesine kadar yükseldi, ardından 4,55'e geriledi. Yatırımcılar, Trump'ın mütekabiliyet esasına dayalı yeni tarifeleri hakkında açıklama yapmasını bekliyor.

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