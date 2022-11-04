4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,26 artışla 32.403,22 puana yükseldi.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 23:34
Takip Et

New York borsası yükselişle kapandı (04/11/2022)

New York borsası yükselişle kapandı
+
Aa
-

 (AA) - S&P 500 endeksi yüzde 1,36 artarak 3.770,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 kazançla 10.475,25 puana çıktı.

ABD'de beklentileri aşan istihdam verisi sonrası endeksler, haftanın son işlem gününün kapanışında pozitif bir seyir izledi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam ekimde 261 bin kişiyle beklenenden fazla artarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten 3,7'ye yükseldi.

Analistler, ülkede beklentileri aşan istihdamın iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

İşsizlik oranındaki artışın ise iş gücü piyasası koşullarında bir miktar gevşemeye işaret ettiğini aktaran analistler, bunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artış hızını yavaşlatabileceğine yönelik beklentileri desteklediğini kaydetti.

Fed'in dördüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gittiği kasım ayı toplantısının ardından banka yetkililerinden gelen ilk açıklamalar da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins faiz artış hızının yavaşlatılmasına açık olduğunun sinyalini verdi. Enflasyonu kontrol altına alma çalışmalarının henüz bitmediğini belirten Collins, enflasyonun ılımlı hale gelmeye başladığına dair henüz net kanıtlar olmasa da bazı umut verici işaretler olduğunu kaydetti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz oranlarının daha uzun süre artmaya devam edebileceğini ve beklenenden daha yüksek nihai seviyeye yükselebileceğini aktardı. Barkin, sıkılaşma hızının ise yavaşlayabileceğine işaret etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ekim ayı istihdam verilerinin, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için neden faiz oranlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini gösterdiğini aktardı.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da daha küçük boyutlardaki faiz artırımlarıyla dahi olsa para politikası sıkılaşması için yeterli alan olduğunu belirtti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
1
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿KYK faizleri silindi
2
﻿KYK faizleri silindi
﻿KYK faizleri silindi
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
3
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
4
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
5
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Sert sözlerle istifa eden AKP'li isim CHP'ye katıldı. AKP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
6
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Elazığ'da silahlı 'arazi' kavgası 3 ölü
﻿Jorge Jesus şapkadan tavşan mı çıkardı yoksa risk mi aldı? Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin UEFA zaferini yazdı
7
﻿Jorge Jesus şapkadan tavşan mı çıkardı yoksa risk mi aldı? Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin UEFA zaferini yazdı
﻿Jorge Jesus şapkadan tavşan mı çıkardı yoksa risk mi aldı? Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin UEFA zaferini yazdı
﻿Elon Musk'tan düşüş itirafı geldi
﻿Elon Musk'tan düşüş itirafı geldi
﻿Elon Musk'tan düşüş itirafı geldi
﻿Yusuf Şimşek'in yeni takımı şaşkınlık yarattı
﻿Yusuf Şimşek'in yeni takımı şaşkınlık yarattı
﻿Yusuf Şimşek'in yeni takımı şaşkınlık yarattı
﻿Otomobil şarampole uçtu 4 yaralı
﻿Otomobil şarampole uçtu 4 yaralı
﻿Otomobil şarampole uçtu 4 yaralı
﻿Kasımpaşa'dan Ankaragücü açıklaması
﻿Kasımpaşa'dan Ankaragücü açıklaması
﻿Kasımpaşa'dan Ankaragücü açıklaması
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.