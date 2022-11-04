New York borsası yükselişle kapandı

(AA) - S&P 500 endeksi yüzde 1,36 artarak 3.770,61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,28 kazançla 10.475,25 puana çıktı.

ABD'de beklentileri aşan istihdam verisi sonrası endeksler, haftanın son işlem gününün kapanışında pozitif bir seyir izledi.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam ekimde 261 bin kişiyle beklenenden fazla artarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten 3,7'ye yükseldi.

Analistler, ülkede beklentileri aşan istihdamın iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

İşsizlik oranındaki artışın ise iş gücü piyasası koşullarında bir miktar gevşemeye işaret ettiğini aktaran analistler, bunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artış hızını yavaşlatabileceğine yönelik beklentileri desteklediğini kaydetti.

Fed'in dördüncü kez 75 baz puanlık faiz artırımına gittiği kasım ayı toplantısının ardından banka yetkililerinden gelen ilk açıklamalar da takip edilirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins faiz artış hızının yavaşlatılmasına açık olduğunun sinyalini verdi. Enflasyonu kontrol altına alma çalışmalarının henüz bitmediğini belirten Collins, enflasyonun ılımlı hale gelmeye başladığına dair henüz net kanıtlar olmasa da bazı umut verici işaretler olduğunu kaydetti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz oranlarının daha uzun süre artmaya devam edebileceğini ve beklenenden daha yüksek nihai seviyeye yükselebileceğini aktardı. Barkin, sıkılaşma hızının ise yavaşlayabileceğine işaret etti.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ekim ayı istihdam verilerinin, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için neden faiz oranlarını artırmaya devam etmesi gerektiğini gösterdiğini aktardı.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da daha küçük boyutlardaki faiz artırımlarıyla dahi olsa para politikası sıkılaşması için yeterli alan olduğunu belirtti.