New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, güçlü istihdam verilerinin resesyon endişelerini hafifletmesiyle haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 1,39 artarak 41.317,43 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,47 artışla 5.686,67 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,51 kazançla 17.977,73 puana ulaştı.

Üst üste 9 günü yükselişle tamamlayan S&P 500 endeksi, Kasım 2004'ten bu yana en uzun kazanç serisini kaydetti. Endeks ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklı tarifeler sonrasında gördüğü kayıpları da telafi etti.

Çin Ticaret Bakanlığının, üst düzey ABD yetkililerinin yakın zamanda "ilgili taraflar aracılığıyla birçok kez" iletişime geçtiğini ve ABD ile olası tarife görüşmelerinin değerlendirildiğini açıklaması da piyasalardaki olumlu havayı destekledi.

ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 177 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişmeyerek yüzde 4,2 oldu.

Analistler, güçlü istihdam verileri sonrasında yatırımcıların ticaret savaşı endişelerinin bir miktar yatıştığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, verilerin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Trump, benzin ve market fiyatlarıyla mortgage oranlarının düştüğünü, istihdamın güçlü olduğunu ve tarifelerden milyarlarca dolar gelmesi gibi birçok iyi haber olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankasına (Fed) çağrıda bulunan Trump, "Dediğim gibi sadece bir geçiş aşamasındayız, daha yeni başlıyoruz. Tüketiciler, yıllardır fiyatların düşmesini bekliyordu. Enflasyon yok, Fed faizi düşürmeli." ifadelerini kullandı.

Ülkede fabrika siparişleri de martta yüzde 4,3 ile beklentilerin biraz altında artış kaydetti.

Kurumsal tarafta, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu yayımlayan Apple'ın geliri üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Buna karşın şirketin Üst Yöneticisi Tim Cook, tarifelerin, maliyetlerini 900 milyon dolar artıracağını tahmin ettiklerini bildirdi. Apple'ın hisseleri yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.