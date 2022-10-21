22 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 23:28
Takip Et

New York borsası yükselişle kapandı 21/10/2022

New York borsası yükselişle kapandı
+
Aa
-

(AA) -  Kapanışta Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,47 artışla 31.082,56 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,37 kazançla 3.752,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,31 artarak 10.859,72 puana çıktı.

Enflasyon ve resesyon endişeleri gündemin odağında kalmaya devam ederken endeksler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını yavaşlatacağına dair umutlarla haftanın son işlem gününün kapanışında pozitif bir seyir izledi.

The Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, bazı Fed yetkililerinin hem faiz artışlarının hızını yakında yavaşlatma hem de faiz artışlarını gelecek yılın başlarında durdurma niyetlerinin sinyallerini vermeye başladığı belirtildi.

Bankanın kasım ayı toplantısında da 75 baz puanlık bir faiz artışı yolunda olduğu aktarılan haberde, yetkililerin gelecek faiz artışlarının büyüklüğünü görüşecekleri kaydedildi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilmeye devam edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly Fed'in faiz oranlarını çok keskin bir şekilde artırarak ekonomiyi "zorunlu olmayan bir gerilemeye" sokmaktan kaçınması gerektiğini ve faiz artışlarının hızını yavaşlatmaktan bahsetmeye başlamanın zamanının geldiğini belirtti.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise Fed'in gelecek yılın başlarında politika faizini yüzde 4,5'in biraz üzerine çıkarması ve ardından yüksek enflasyonu düşürmek için orada bir süre tutması görüşünü yineledi.

Resesyon ve yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle tahvil faizleri yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'e kadar yükselmesinin ardından yüzde 4,2 seviyesinde dengelendi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2022 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 50 azalışla 1,4 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
1
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
2
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿Muharrem İnce AKP’ye geçen Mehmet Ali Çelebi’nin kendisine yaptığı teklifi açıkladı
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
3
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿AKP’de bir milletvekilinden daha istifa sinyali. Erdoğan’ın sır küpünün en yakınındaki isim
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
4
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
5
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿CHP'li Veli Ağbaba’dan flaş ‘Burhan Kuzu’ iddiası: Kendi eceliyle ölmedi, öldürüldü
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
6
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
﻿FETÖ'cülerle atıştılar... Ümit Özdağ ve Muharrem İnce'den Hakan Şükür ve Emre Uslu'ya sert tepki
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
7
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿Demirören ve Ziraat Bankası önergesine AKP ve MHP’den ret
﻿Bakan Akar: “Uçak da tank da yapacağız”
﻿Bakan Akar: “Uçak da tank da yapacağız”
﻿Bakan Akar: “Uçak da tank da yapacağız”
﻿Pendik'te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü
﻿Pendik'te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü
﻿Pendik'te silahlı çatışmanın ortasında kalarak öldü
﻿Şanlıurfa’da koca dehşeti. Balkona kaçtı ama kurtulamadı
﻿Şanlıurfa’da koca dehşeti. Balkona kaçtı ama kurtulamadı
﻿Şanlıurfa’da koca dehşeti. Balkona kaçtı ama kurtulamadı
﻿Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
﻿Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
﻿Kütahya merkezli FETÖ operasyonu: 13 tutuklama
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.