New York borsası yükselişle kapandı

(AA) - Kapanışta Dow Jones endeksi 700 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,47 artışla 31.082,56 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,37 kazançla 3.752,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,31 artarak 10.859,72 puana çıktı.

Enflasyon ve resesyon endişeleri gündemin odağında kalmaya devam ederken endeksler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarını yavaşlatacağına dair umutlarla haftanın son işlem gününün kapanışında pozitif bir seyir izledi.

The Wall Street Journal gazetesinde yer alan bir haberde, bazı Fed yetkililerinin hem faiz artışlarının hızını yakında yavaşlatma hem de faiz artışlarını gelecek yılın başlarında durdurma niyetlerinin sinyallerini vermeye başladığı belirtildi.

Bankanın kasım ayı toplantısında da 75 baz puanlık bir faiz artışı yolunda olduğu aktarılan haberde, yetkililerin gelecek faiz artışlarının büyüklüğünü görüşecekleri kaydedildi.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilmeye devam edilirken, San Francisco Fed Başkanı Mary Daly Fed'in faiz oranlarını çok keskin bir şekilde artırarak ekonomiyi "zorunlu olmayan bir gerilemeye" sokmaktan kaçınması gerektiğini ve faiz artışlarının hızını yavaşlatmaktan bahsetmeye başlamanın zamanının geldiğini belirtti.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans ise Fed'in gelecek yılın başlarında politika faizini yüzde 4,5'in biraz üzerine çıkarması ve ardından yüksek enflasyonu düşürmek için orada bir süre tutması görüşünü yineledi.

Resesyon ve yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle tahvil faizleri yükselişe geçerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,33'e kadar yükselmesinin ardından yüzde 4,2 seviyesinde dengelendi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2022 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 50 azalışla 1,4 trilyon dolar olarak kaydedildi.