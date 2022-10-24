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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 23:28
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New York borsası yükselişle kapandı (24/10/2022)

New York borsası yükselişle kapandı
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 (AA) - Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,34 artışla 31.499,62 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,20 kazançla 3.797,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,86 artarak 10.952,61 puana çıktı.

Fed'in "ultra şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına ilişkin güçlenen beklentilerle geçen haftayı yükselişle tamamlayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde de pozitif bir seyir izledi.

Para politikasındaki yavaşlama sinyallerinin ardından 12 haftadır satış ağırlıklı bir seyir izleyen tahvil piyasalarında alımların etkisini artırdığı görülürken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi cuma günü 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından bugün yüzde 4,24 seviyesinde dengelendi.

Bilanço sezonunda ise oldukça yoğun bir haftaya girilirken, ABD'de bu hafta Apple, Microsoft, Exxon Mobil, Ford Motor, Airbus, Alphabet, Amazon, Boeing, HSBC, Shell ve Intel gibi büyük şirketlerin açıklayacağı bilançoların pay piyasalarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde aylık bazda 2,1 puan azalışla 49,9'a inerek 28 ayın en düşük seviyesine geriledi ve Haziran 2020'den bu yana sektörde ilk kez daralma olduğuna işaret etti.

Ülkede hizmet sektörü PMI da ekimde geçen aya göre 2,7 puan azalarak 46,6'ya indi ve hizmet sektöründeki daralmanın sürdüğünü gösterdi. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI ise ekimde aylık bazda 2,2 puan azalışla 47,3'e geriledi ve hizmet sektöründe olduğu gibi 2 ayın en düşük seviyesine inerek ekonomik faaliyetteki daralmanın devam ettiğine işaret etti.

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