﻿New York borsası yükselişle kapandı

(AA) - S&P 500 endeksi yüzde 1,63 artarak 3.859,11 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,25 kazançla 11.199,12 puana çıktı.

Güne karışık seyirle başlayan endeksler, kapanışta yükseliş kaydetti.

Para politikasındaki yavaşlama beklentileriyle tahvil faizlerinde görülen düşüş eğilimi piyasalardaki pozitif seyri desteklerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,07'ye geriledi.

ABD'li şirketlerin bilanço sezonunda takvim yoğunlaşırken, otomobil üreticisi General Motors'un hisseleri, şirketin beklenenden iyi gelen finansal sonuçları sonrası yaklaşık yüzde 4 değer kazandı. Coco Cola'nın hisseleri de şirketin tahminlerden güçlü gelen finansal sonuçlarının ardından yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak konut fiyatlarındaki artışın önceki aylara kıyasla yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi. Konut fiyatlarındaki artışta ağustosta görülen yavaşlama endeksin hesaplanmaya başladığı 1987 yılından bu yana en hızlı düşüşe işaret etti.

Ülkenin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ağustosta aylık bazda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 1,3 azalarak Mart 2009'dan bu yana en hızlı düşüşü kaydetti.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi ise enflasyon endişelerinin etkisiyle ekimde aylık 5,3 puan azalışla 102,5'e gerileyerek 3 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma işlemini cuma tamamlamayı planladığı bildirildi.