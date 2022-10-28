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New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 23:49
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New York borsası yükselişle kapandı (28/10/2022)

New York borsası yükselişle kapandı
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(AA) - Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,59 artışla 32.861,80 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,46 artarak 3.901,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,87 kazançla 11.102,45 puana çıktı.

Makroekonomik veri gündemi ve bilanço sezonunda artan hisse bazlı hareketler piyasaların yönü üzerinde etkili olurken güne karışık seyirle başlayan endeksler, kapanışta pozitif bir seyir izledi.

﻿New York borsası karışık seyirle kapandı﻿New York borsası karışık seyirle kapandı

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları, eylülde yüzde 0,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde ağustosta olduğu gibi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,2 arttı.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,5 artarken, yıllık yüzde 5,1 ile piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ekimde yukarı yönlü revize edilerek 59,9 oldu.

﻿New York borsası düşüşle kapandı﻿New York borsası düşüşle kapandı

Analistlere göre, ABD'de gelecek hafta Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar takip edilecek.

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