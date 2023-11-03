New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,66 artışla 34.061,32 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,94 artarak 4.358,34 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 kazançla 13.478,28 puana ulaştı.

ABD'de beklenenden az artan istihdam verileri sonrasında, pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede tarım dışı istihdam, ekimde 150 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den 3,9'a yükselerek 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Fed'in dikkatle izlediği ve yüzde 0,3 yükselmesi beklenen ortalama saatlik kazanç yüzde 0,2 artarak 34 dolara ulaştı.

Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam artışının, ülkede sıkı iş gücü piyasasının gevşemeye başladığına işaret ettiğini ve yatırımcıların Fed'in faiz artışlarında sona gelmiş olabileceğine dair beklentilerinin arttığını belirtti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek üç toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimallerin oldukça gerilediğini kaydeden analistler, Fed'in gelecek yıl haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.

ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrasında 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,50'nin altına düşerken daha sonra yüzde 4,57 seviyesinde dengelendi.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 51,8 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret etti. S&P Global'in açıkladığı ekim ayı hizmet sektörü PMI verisi 50,9'dan 50,6'ya revize edildi.

Fed yetkililerin açıklamaları da takip edilirken Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, iş gücü piyasasının daha iyi bir dengede olduğuna dikkati çekerek Fed'in faiz oranında zirveye ulaşıp ulaşmadığını bilmediğini aktardı.

Minneapolis Fed Bankası Başkanı Neel Kashkari de tahvil getirilerini neyin yönlendirdiği konusunda çok fazla belirsizlik bulunduğunu, iş gücü piyasasının yavaşlamasının da olumlu olduğunu kaydetti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise ekonomik görünüm dikkate alındığında Fed'in politikasının muhtemelen doğru yerde olduğunu ifade ederek enflasyonda yavaş ve istikrarlı bir ilerleme beklediğini anlattı.

Yaklaşık 8-10 ay faiz oranının sabit tutulmasını destekleyebileceğini dile getiren Bostic, enflasyon yüzde 2'ye yaklaştıkça, Fed'in faiz oranlarını değerlendireceğini söyledi.