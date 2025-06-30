New York borsası yükselişte: Yeni ticaret anlaşmaları mı geliyor? (30 Haziran 2025)

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,46 artarak 44.020,66 puana çıktı.
S&P 500 endeksi yüzde 0,33 artışla 6.193,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 kazançla 20.360,15 puana yükseldi.
ABD'nin ticaret partnerleriyle tarifeler konusunda uzlaşmaya varacağı ve ticaret anlaşmaları yapacağına yönelik iyimserlik artarken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Kanada ile ticaret görüşmelerini sonlandırdıklarını bildirmesi sonrasında Kanada'dan dijital hizmet vergisi konusunda geri adım geldi.
Kanada'da hükümet, ABD ile yeni ekonomi ve güvenlik ortaklıkları hakkında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydetmek amacıyla teknoloji şirketlerine uygulanan dijital hizmet vergisini yürürlükten kaldırma kararı aldı.
Analistler, 90 günlük tarife erteleme süresi dolmadan ABD'nin birçok ticaret partneriyle anlaşmaya varacağına yönelik beklentilerin fiyatlamalar üzerinde etkili olduğunu belirtti.
Bu hafta, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Portekiz'in Sintra kentinde düzenleyeceği ECB Merkez Bankacılığı Forumu'nda büyük merkez bankalarının başkanlarının yapacağı sözlü yönlendirmeler yatırımcıların odağında yer alacak. Etkinlikte yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da konuşacak.
ABD kongresinde görüşülen "vergi indirimi" tasarısına dair gelişmelerle ülkede açıklanacak istihdam verileri de yatırımcılarca takip edilecek.
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