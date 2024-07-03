New York borsasında açılış seyri belli oldu

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,07 artışla 39.358,95 puana yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,03 düşüşle 5.507,44 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 18.016,12 puana geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğine dair açıklamalarının ardından dün olumlu seyreden piyasalarda, bugün yatay bir hareket gözlemlendi. Bugün yayımlanan istihdam verileri, iş gücü piyasasındaki yumuşamayı işaret etti.

Haziran ayında ABD'de özel sektör istihdamı 150 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. Aynı dönemde yıllık ücret artışı yüzde 4,9 ile Ağustos 2021'den bu yana en yavaş artış hızını kaydetti. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre 4 bin kişi artarak 238 bine çıktı. Bu rakam, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, istihdam piyasasına ilişkin verilerin yanı sıra, bugün piyasaların kapanışının ardından yayımlanacak olan Fed'in son toplantı tutanaklarının da dikkatle takip edileceğini belirtti.

Fed yetkililerinden gelen açıklamalar da yakından izleniyor. New York Fed Başkanı John Williams, nötr faiz oranının yükseldiği konusunda şüphelerini dile getirdi.