New York Borsası’nda tarife paniği: Dow Jones 400 puan düştü! (23 Mayıs 2025)

Açılışta Dow Jones endeksi 400 puandan fazla geriledi ve yüzde 1,07 düşüşle 41.411,75 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,16 azalarak 5.774,45 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,65 kayıpla 18.612,93 puana geriledi.

Trump’ın AB ve Apple’a yönelik tarife tehditleri, pay piyasalarının haftanın son işlem gününe olumsuz bir başlangıç yapmasına neden oldu.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, AB ile ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kaldığını belirterek, “Bu nedenle 1 Haziran’dan itibaren AB’ye yüzde 50 tarife öneriyorum. Ürün ABD’de üretilirse gümrük vergisi uygulanmayacak.” dedi.

Trump, başka bir paylaşımda Apple’ı hedef alarak, CEO Tim Cook’a daha önce iPhone’ların ABD’de satılabilmesi için Hindistan veya başka ülkelerde değil, ABD’de üretilmesi gerektiğini söylediğini hatırlattı. Trump, “Aksi takdirde Apple, ABD’ye en az yüzde 25 gümrük vergisi ödemeli.” ifadesini kullandı.

Trump’ın açıklamalarının ardından Apple hisseleri yüzde 2’den fazla değer kaybetti.

Bu gelişmelerle piyasalardaki risk algısı yükselirken, S&P 500 Endeksi’nin dalgalanmasını gösteren ve “korku endeksi” olarak bilinen VIX Endeksi, iki haftadan uzun süredir en yüksek seviyesine ulaşarak 25,2’ye çıktı.

Moody’s’in geçen hafta kamu borcu ve faiz ödemelerindeki artış nedeniyle ABD’nin kredi notunu düşürmesi ve Cumhuriyetçilerin vergi indirimi tasarısının ülke borcunu artıracağına dair beklentiler, ABD’nin mali görünümüne ilişkin endişeleri artırmıştı. Bu gelişmelerle hafta başından beri yükselen tahvil faizleri ise hafif bir gevşeme gösterdi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,50’ye düştü.