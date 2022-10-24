﻿Tren bekleyen yolcuyu rayları böyle itti

ABD'nin New York kentindeki tren istasyonunda akıllara durgunluk verecek anlar yaşandı. Brooklyn bölgesinde bulunan Myrtle-Wyckoff Avenues istasyonunda bulunan kimliği belirsiz bir adam, platformda yürüyen 32 yaşındaki yolcuyu raylara itti. O anlar, istasyonun güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, durağa yaklaşan tren olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü. Yerel saatle 14.40 sıralarında yaşanan olayın ardından açıklama yapan New York Polis Departmanı (NYPD), yolcunun yaralandığını duyurdu.(İHA)
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