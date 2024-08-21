New York günü düşük seyirle kapattı

Düzenleme: Kaynak: AA
New York günü düşük seyirle kapattı

New York borsası, günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kaybederek 40.834,97 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,2 azalışla 5.597,12 puana düştü. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,33 kayıpla 17.816,94 puana gerileyerek, son sekiz gündür süren kazanç serisini sonlandırdı.

Geçtiğimiz haftanın olumlu verileriyle toparlanan piyasalar, bu işlem gününde karışık bir seyir izledi. Analistler, güçlü perakende satış rakamları ve enflasyonun yavaşladığına işaret eden verilerin, yatırımcıların resesyon endişelerini yatıştırmaya yardımcı olduğunu belirtti. Ancak, piyasalar Fed'in eylül ayında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerle dalgalandı.

Analistler, yatırımcıların dikkatinin, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmaya çevrildiğini ve bu konuşmanın, Fed'in gelecekteki faiz politikalarına dair ipuçları verebileceğini vurguladı.

Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, enflasyonu düşürme konusunda kaydedilen ilerlemelere dikkat çekti. Ancak, Bowman enflasyon risklerinin hala devam ettiğini belirterek, bankanın mevcut politikasında değişiklik yapma konusunda temkinli olmaya devam edeceğini ifade etti. Bowman, ücret artışlarının hala enflasyon hedefi ile uyumlu olmadığını ve iş gücü piyasasında önemli bir zayıflama riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

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