New York Knicks yarı finale yükseldi

Kaynak: Haber Merkezi
New York Knicks yarı finale yükseldi

NBA’de Doğu Konferansı play off mücadelesinde New York Knicks, Detroit Pistons’u mağlup ederek seriyi 4-2’ye getirdi ve yarı finale yükseldi. Knicks, yarı finalde son şampiyon Boston Celtics ile karşılaşacak.

NBA play-off'ları ilk turunda 2 maç yapıldı. Doğu Konferansı'nı 6. sırada tamamlayan Detroit Pistons, ilk tur serisi 6. maçında konferans 3'üncüsü New York Knicks'i konuk etti.

Knicks, deplasmanda Pistons'ı 116-113 yendi ve seriyi 4-2 önde tamamlayarak konferans yarı finaline yükseldi. Knicks'te Jalen Brunson, 40 sayı atarken Pistons'ta Cade Cunningham, 23 sayı kaydetti. Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks, Boston Celtics ile karşılaşacak.

CLIPPERS SERİYİ 3-3 YAPTI

Batı Konferansı'nı 5. sırada bitiren Los Angeles Clippers, konuk ettiği konferans dördüncüsü Denver Nuggets'ı play-off ilk tur serisi 6. maçında 111-105 yenerek seride 3-3 eşitliği sağladı ve seriyi 7. maça taşıdı.

Clippers'ta James Harden, 28 sayı, Kawhi Leonard ise 27 sayı attı.

Nuggets'ta ise Nikola Jokic'in 25 sayılık performansı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Son Haberler
Kanyon’da nefesler tutuldu! Ordu’da kayıp ikilinin izleri aranıyor
Kanyon’da nefesler tutuldu! Ordu’da kayıp ikilinin izleri aranıyor
İsrail, Suriye'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki bir hedefi vurdu!
İsrail, Suriye'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarındaki bir hedefi vurdu!
Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanma sinyali
Euro Bölgesi'nde ekonomik toparlanma sinyali
Sinop’ta zehir operasyonu!
Sinop’ta zehir operasyonu!
Benzin ve motorinde büyük kazık. Fiyatı dünyada düşüyor Türkiye'de uçuyor. Brent petrolün varili çakıldı
Benzin ve motorinde büyük kazık. Fiyatı dünyada düşüyor Türkiye'de uçuyor. Brent petrolün varili çakıldı