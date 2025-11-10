Haziran ayında yaşanan, dünyanın yüreğini ağzına getiren 12 günlük İran İsrail Savaşı'nın yankıları sürüyor. Dünya, belirsizliğin devam ettiği bölgede yeni bir savaştan endişe ediyor. New York Times (NYT) da bu endişeyi manşetine taşıdı. "İran'ın nükleer programında tehlikeli çıkmaz" başlıklı haberinde gazete, iki ülke arasında yeni bir savaşın "an meselesi" olduğuna dikkat çekti.

İran’ın nükleer faaliyetlerini sınırlamayı amaçlayan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın resmen sona ermesiyle, 2025 Eylül'ünde Birleşmiş Milletler’in (BM) “snapback” mekanizması devreye girdi. Bununla beraber İran’a yönelik yaptırımlar yeniden uluslararası düzeye taşındı.

Bu da İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelerin rafa kalkmasına neden oldu. NYT'ye göre müzakerelerin rafa kaldırılması Batı için bir "tehdit." Gazetenin haberinde, "Sonuç, tehlikeli bir çıkmaza dönüşüyor; müzakere yok, İran'ın nükleer silah stokları konusunda kesinlik yok, bağımsız bir denetim yok" ifadeleri kullanıldı.

'İSRAİL SALDIRISI KAÇINILMAZ'

Haziran ayında patlak veren savaşta İsrail'in bahanesi, İran'ın 11 atom bombasına yetecek kadar uranyum zenginleştirdiği iddiası idi. Kendisi de nükleer silah sahibi olan İsrail, İran'ın nükleer programını varoluşsal bir tehdit gibi lanse ederek ülkeyi hedef almıştı. Uzmanlar, İsrail'in aynı motivasyonla yeniden İran'a saldıracağı görüşünde.

Uluslararası Kriz Grubu'nun İran proje direktörü Ali Vaez, NYT'ye verdiği demeçte İran'ın herhangi bir İsrail saldırısına Haziran ayındakinden çok daha sert bir şekilde karşılık vermesinin muhtemel olduğunu söyledi. İranlı yetkililer, füze fabrikalarının günde 24 saat çalıştığını ve yeni bir savaş çıkması durumunda, Haziran ayında yaptıkları gibi "12 günde 500 füze atmak yerine, İsrail savunmasını alt etmek için aynı anda 2 bin füze ateşlemeyi umduklarını" söyledi.

Uzmanlara göre İsrail, İran'a saldırmamak için bir neden görmüyor bu nedenle de Tahran bir sonraki olası çatışma için hazırlıklarını iki katına çıkarıyor. İsrail'İn İran'a yönelik yeni bir saldırıya hazırlanmasının nedeni de ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istediği kadar uzatmamış olması. Washington'daki Amerikan İlerleme Merkezi ve Londra'daki Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü'nde kıdemli uzman olan HA Hellyer, "İsrail, İran'ın nükleer programının kontrol altında tutulmasını istiyor ve bunu müzakerelerle elde edemeyecekler, bu yüzden İsraillilerin tekrar saldırmayı planladığından şüpheleniyorum. İran yeniden yapılanıyor, ancak belirli bir sınırı aştıklarında İsrail tekrar saldıracak" dedi.

İsrail, Haziran ayından bu yana İran'ın nükleer silah üretmeye yaklaşması halinde tekrar saldırmaya hazır oldukları uyarısında bulunuyor. İran ise nükleer silah üretme gibi bir ajandası olmadığını ve nükleeri sivil amaçlar doğrultusunda kullanmak adına çalışmalar yürüttüklerini belirtiyor.

İran ile ABD arasında nisanda başlayan nükleer müzakere süreci, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesilmişti. Daha sonraki süreçte ise iki ülkenin müzakerelere yeniden başlaması için Umman'ın aracılığında gerçekleştirilen girişimler, ABD'nin İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma ve füze programını kısıtlama talepleri nedeniyle başarısız olmuştu.