Geçen salı akşamı New York’taki Cipriani Gala Salonu'nda her yıl gerçekleşen Amerikan Türk Cemiyeti yıllık balosunda milyarder geçidi yaşandı. Baloda yer alan isimlerden biri ise duayen gazeteci Ertuğrul Özkök oldu.

MASALARA KİMLER NE PARA VERDİ?

Özkök blog yazısında galada yer alan ‘Türk iş insanlarının masalara ne kadar para ödediğini’ ortaya çıkardı. Özkök, 20’şer bin dolar ödeyerek masa alan isimleri şu şekilde açıkladı;

“Suzan Sabancı, Linda Wachner, Banu Basar, Kerem Kamışlı, Metin Negrin, Barbaros Karaahmet, Andrew Cohen, Selin Gülçelik, Ahmet Okumuş, Ertem Osmanoğlu, Saad Toma, Cem Topçuoğlu, Arzuhan Doğan Yalçındag, Yeşim Philip Farshid…”

30 bin dolara masa alanlar; Akbank’tan Çiğdem Sabancı (Akbank), Hamdi Ulukaya (Chobani), Özmen ailesi ( The Sierra Nevada Corporation) Özmenler, Ayfer Şengir (Sipay Elektronik), Mehmet Kutman (Ege Liman).

EN FAZLA MASA PARASI VEREN TÜRK HAVA YOLLARI OLDU

Özkök, Türk Hava Yolları’nın 50 bin dolara bir masa aldığını söyledi.

1 MİLYON 180 BİN DOLAR BAĞIŞ TOPLANDI

Galada yetenekli Türk gençlerini ABD’de eğitim kurumlarına göndermek için her yıl yapılan müzayede de ise 1 milyon 180 bin dolar bağış toplandı. Bu rakam ise galalar rekoru olduğunu Özkök belirtti.

Masadaki fiyatlar ise Edip Cansever'in 'masa da masaymış ha' şiirini akıllara getirdi.

AMERİKAN TÜRK CEMİYETİ

Amerikan Türk Cemiyeti, Selim Serper önderliğinde 29 Haziran 1949'da New York'ta sekiz kişilik bir grup tarafından kurulmuştu. Amacı ise ABD ile Türkiye arasında köprüler kurmak ve iyi ilişkiler geliştirmekti. Suzan Sabancı Dinçer ise şu anda derneğin eş başkanlığını yürütüyor.