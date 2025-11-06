New York’ta gerçekleştirilen belediye başkanlığı seçimlerini Zohran Mamdani kazandı. 34 yaşındaki Mamdani, aldığı oy oranıyla kenti yönetecek ve New York’un ilk Müslüman belediye başkanı olarak tarihe geçti.

NEW YORK'UN İLK MÜSLÜMAN BELEDİYE BAŞKANI

Mamdani, gerçekleştirdiği zafer konuşmasında Trump’a doğrudan hitap ederek, 'Turn the volume up (sesi aç)' sözlerini sarf etti. Seçim kampanyası boyunca genç ve ilerici bir seçmen tabanının desteğini aldı.

TRUMP "HAKİMİYET KAYBETTİK" DEDİ

Seçim sonuçları açıklanır açıklanmaz Başkan Donald Trump sonucu eleştiren açıklamalar yaptı. Trump, gece boyunca yaşanan Demokrat kazanımlarına atıfta bulunarak, 'biraz hâkimiyeti kaybettik / ‘we lost a little bit of sovereignty last night' gibi ifadeler kullandı ve New York’a yönelik federal kaynakların kısılabileceği yönünde uyarılarda bulundu. Trump’ın mesajları kısa ve sert bir dille New York yönetimiyle ilişkilerin zorlaşabileceğinin sinyalini verdi.

Trump, Miami'deki Amerika İş Forumu'nda, '5 Kasım 2024'te Amerikan halkı hükümetimizi geri aldı. Egemenliğimizi geri kazandık - dün gece New York'ta biraz egemenlik kaybettik, ama bununla ilgileneceğiz, endişelenmeyin,' dedi.

Trump, 'Ekonomimizi kurtardık, özgürlüğümüzü geri kazandık ve birlikte ülkemizi kurtardık. Dün geceki sonuçlardan sonra, tüm Amerikalıların karşı karşıya olduğu karar bundan daha net olamazdı. Komünizm ile sağduyu arasında bir seçim yapmalıyız. Rakiplerimiz ekonomik bir kâbus sunuyor, biz ise ekonomik bir mucize gerçekleştiriyoruz' ifadelerini kullanırken, New York seçimleri ile ilgili, 'Dün gece oy kullandıklarını söyledim, bir komünist veya bir haydut olabilirdi. Bir komünist - ve komünisti aldılar' sözlerini sarf etti.