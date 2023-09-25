New York'ta 11 Eylül saldırılarıyla bağlantılı hastalıklardan ölen itfaiyeci sayısı 343'e çıktı

Teşkilat, saldırı sonrası kurtarma ve iyileştirme çalışmalarında maruz kaldıkları zehirli kimyasalların kanser ve akciğer rahatsızlığına yol açtığını belirtti.

Saldırı günü ölenlerin sayısına ulaşıldı

New York Şehri İtfaiye Komiseri Laura Kavanagh, yaptığı açıklamada, teşkilata bağlı 2 kişinin daha kanser ve akciğer rahatsızlığından öldüğünü duyurdu. Kavanagh, son iki ölümle 11 Eylül’le bağlantılı hastalıklardan hayatını kaybedenlerin sayısının, saldırı günü ölen 343 itfaiyeci sayısına ulaştığını kaydetti. Kavanagh, “Bu ölümlerle dikkate değer bir dönüm noktasına ulaştık.” ifadesini kullandı.

11 bin acil müdahale çalışanı hastalıkla mücadele ediyor

Kavanagh, 11 Eylül 2001’den bu yana 3 bin 500’ü kanser olmak üzere teşkilata bağlı 11 bin acil müdahale çalışanının saldırı kaynaklı hastalıklarla mücadele ettiğini vurguladı. Kavanagh, saldırının ardından havaya yayılan asbest gibi zehirli kimyasal maddelerin sağlık sorunlarına yol açtığını söyledi.