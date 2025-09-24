New York’ta billboard savaşı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ABD’nin New York kentinde toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmada Gazze’de yaşanan insanlık dramına ve katliamlara dikkat çekti.

Öte yandan New York’un caddelerinde dev billboardlarda Erdoğan ve İmamoğlu ile ilgili yayınlanan görseller dikkat çekti.

Genel Kurul’un başlaması öncesi önce cezaevinde tutuklu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir görsel yayınlandı.

Dev ekranda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun birlikte yer aldığı “Umut” başlıklı fotoğraf sergilendi. Mesaj, Erdoğan’ın New York temasları sürerken dikkatleri üzerine çekti.

Görüntü, sosyal medyada da gündem oldu.

Son olarak sosyal medyada paylaşılan videoda ise “Free İmamoğlu” yazılı kamyon görüntülendi. Kamyonun üzerinde “Türkiye’deki siyasi tutuklulara özgürlük”, “İmamoğlu’na özgürlük” ve “Hak, hukuk, adalet” mesajları yer aldı.

ERDOĞAN’IN DA GÖRSELLERİ DEV BILLBOARDLARI SÜSLEDİ

New York’ta İmamoğlu ile ilgili dev görseller sergilenirken iktidar cephesinden de hamle geldi. Erdoğan'ın "Daha adil bir dünya mümkün" ifadeleri New York cadde ve sokaklarında yer aldı. İletişim Başkanlığı'nın BM ortaklığında gerçekleştirdiği çalışma ile yapılan tasarımlar, BM Genel Kurulu'nun da duyurusu olarak planlandı.