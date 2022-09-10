﻿New York'ta 'çocuk felci' alarmı: Felaket Acil Durumu ilan edildi

Aşı ile birçok ülkede yok olan bir çocuk felci hastalığı ABD’nin New York eyaletinde ''Felaket Acil Durumu"nun ilan edilmesine neden oldu.

TRT Haber'in aktardığına göre Eyaletteki bazı şehirlerde atık suda çocuk felci virüsü tespit edildi. Durumun ciddiyeti nedeniyle 9 Ekim’e kadar "Felaket Acil Durumu" ilan edildi.

Virüse, ilk olarak 21 Temmuz’da Rockland şehrinde rastlandı.Ardından Orange ve Sullivan'da da virüs görüldü.

'TEDAVİSİ OLMAYAN ÖLÜMCÜL BİR HASTALIK'

Yetkililer, çocuk felcinin tedavisi olmayan ölümcül bir hastalık olduğunu vurguladı.

Virüsle savaşmada tam aşılanmanın önemine işaret edilirken, aşılı olmayanlardan derhal aşılarını tamamlamaları istendi. Yapılan açıklamada, yetersiz aşılanmış kişilerin savunmasız olduğuna dikkat çekildi.

SON 3 YILDA AŞILANMA ORANLARI DÜŞTÜ

Çocuk felci ABD’de 1979’da tamamen ortadan kalktı.

Virüsünün yeniden ortaya çıkma sebebinin "aşılanmayanlar" olduğu düşünülüyor.

New York sağlık makamları son 3 yılda aşılanma oranlarının düştüğünü belirtti. New York City’de 6 ay ila 5 yaş arasındaki çocukların yüzde 14'ünün aşılarının tamamlanmadığı açıklandı.