19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • New York'ta düzensiz göçmenler için yapılan acil durum çadırları faaliyete geçti

New York'ta düzensiz göçmenler için yapılan acil durum çadırları faaliyete geçti

ABD'nin New York eyaletinde düzensiz göçmenler için yapımı tamamlanan mülteci kabul ve yardım merkezi faaliyete geçerken, hazırlanan çadırlar ilk konuklarını ağırlamaya başladı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 23:15
Takip Et

New York'ta düzensiz göçmenler için yapılan acil durum çadırları faaliyete geçti

New York'ta düzensiz göçmenler için yapılan acil durum çadırları faaliyete geçti
+
Aa
-

(AA) - New York'taki Randall's Adası'nda, düzensiz göçmenlerin ilk karşılanma merkezi olarak tasarlanan İnsani Acil Müdahale ve Yardım Merkezi (HERRC) açıldı. Venezuela'dan gelen bir grup düzensiz göçmen adadaki yardım çadırlarına yerleştirildi.

Manhattan'ın doğu yakasını çevreleyen Hudson Nehri'nde bulunan Randall's Adası'na ilk göçmenlerin gelişiyle birlikte çadırların bulunduğu alanda güvenlik önlemlerinin artırıldığı, güvenlik ekiplerinin adada nöbet tuttuğu gözlendi.

AA'nın daha önce inşa sürecini görüntülediği ve şimdilik sadece bekar erkek sığınmacıların kabul edildiği 500 kapasiteli kabul ve yardım merkezi, gerekli durumlarda 1000 kişiyi ağırlayacak şekilde hızlıca dizayn edilebilecek.

New York Belediyesi yetkililerinin bildirdiğine göre, sığınmacılara sıcak duş ve çamaşırhane hizmeti de sağlanacak olan HERRC tesisinde, gerekli görülmesi durumunda kadınlar da bazı çadırlara yerleştirilecek.

Çoğunlukla Texas'tan otobüslerle New York'a gönderilen düzensiz göçmenlerin kayıt ve ilk yardım işlemlerinin yapılacağı çadırlarda yatak ve yemek masalarının dışında, televizyon, kanepe, masa oyunları, uluslararası aramalara açık telefonlar bulunuyor.

New York'taki mevcut barınaklarda yer kalmamıştı

New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklardaki nüfus, son birkaç aydır sınır bölgelerinden gönderilen düzensiz göçmenlerle 60 binin üzerine çıkmış, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti.

Daha önce sığınmacılar için 23 acil durum barınağı yaptığını ve şehirdeki bazı otellerin de gelenler için kullanıma açıldığını belirten New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzensiz göçmen kriziyle daha iyi mücadele edebilmek için 7 Ekim'de olağanüstü hal ilan etmişti.

ABD'ye giren düzensiz göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle düzensiz göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
1
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
2
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
3
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
4
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
5
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık yeni yatı! İçinde yok yok. Muhabirken nasıl trilyoner oldu
6
﻿Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık yeni yatı! İçinde yok yok. Muhabirken nasıl trilyoner oldu
﻿Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık yeni yatı! İçinde yok yok. Muhabirken nasıl trilyoner oldu
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘aday’ çıkışı: 2 gün içinde açıklarız...
7
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘aday’ çıkışı: 2 gün içinde açıklarız...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘aday’ çıkışı: 2 gün içinde açıklarız...
﻿Kanada’dan İranlı 6 kişi ve 4 kuruma yaptırım
﻿Kanada’dan İranlı 6 kişi ve 4 kuruma yaptırım
﻿Kanada’dan İranlı 6 kişi ve 4 kuruma yaptırım
﻿Eski Avusturya Başbakanı Kurz'a 'ağır yolsuzluk' suçlamaları yöneltildi
﻿Eski Avusturya Başbakanı Kurz'a 'ağır yolsuzluk' suçlamaları yöneltildi
﻿Eski Avusturya Başbakanı Kurz'a 'ağır yolsuzluk' suçlamaları yöneltildi
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿Okan Buruk'tan galibiyet sözleri
﻿Okan Buruk'tan galibiyet sözleri
﻿Okan Buruk'tan galibiyet sözleri
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.