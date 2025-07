New York'ta gökdelene silahlı baskın

New York’un en işlek bölgelerinden biri olan Midtown Manhattan’da bulunan 345 Park Avenue adresindeki gökdelende yaşanan silahlı saldırı şehri yasa boğdu. NYPD, saldırıda altı kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenler arasında bir NYPD memuru ile dört sivil yer alırken, saldırganın da olay yerinde intihar ettiği belirtildi. Saldırının nedeni henüz netleşmezken, federal ve yerel makamlar çok yönlü soruşturma başlattı.

NYPD sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre, olayda hayatını kaybeden altı kişiden biri polis memuruydu. Memurun ailesine bilgi verildiği öğrenildi. Üç üst düzey kolluk kuvveti yetkilisi, ölen memurun kimliğinin henüz kamuoyuyla paylaşılmadığını ancak saldırganla karşı karşıya geldiği sırada vurularak hayatını kaybettiğini belirtti.

I have been on scene at the shooting in Midtown, and we can report the shooter is neutralized.



The NYPD are now searching 345 Park Avenue carefully. If you are in the building, please stay where you are.



People have been shot and injured, and I will soon be going to the… pic.twitter.com/FYcOfuMxg6 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) July 29, 2025

Kaynaklar, saldırganın olayın ardından kendisini vurarak intihar ettiğini aktardı. NYPD tarafından "yalnız tetikçi" olarak tanımlanan saldırganın 27 yaşındaki Shane Devon Tamura olduğu açıklandı.

Las Vegas, Nevada nüfusuna kayıtlı olan Tamura’nın saldırı motivasyonuna dair detaylar henüz netlik kazanmadı.

POLİS KOMİSERİ TİSCH: "SALDIRGAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

New York Polis Departmanı Emniyet Müdürü Jessica S. Tisch, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda olay yeri kontrol altına alındı ve tek başına hareket eden saldırgan etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı. Olayın ardından bölgedeki tüm giriş-çıkışlar kapatıldı, gökdelende detaylı arama çalışmaları başlatıldı.

ALTI SİVİL VE BİR POLİS VURULDU

ABD Güney New York Bölge Savcılığı Başsavcısı Pam Bondi, X üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıya müdahale için geçici ABD Savcısı Jay Clayton liderliğinde bir komuta merkezi kurulduğunu duyurdu. Bondi, federal savcıların ve yerel FBI ajanlarının olay yerinde aktif olarak görev aldığını belirtti.



Saldırının gerçekleştiği 345 Park Avenue binası, Grand Central İstasyonu ve Modern Sanat Müzesi’ne yalnızca birkaç blok uzaklıkta bulunuyor. 190 metre yüksekliğindeki bina, bir şehir bloğunu kaplıyor ve kendi posta koduna sahip az sayıdaki New York gökdeleninden biri.

Rockefeller Center’a ve Central Park’a da yakın olan bina, yatırım firması Blackstone’un merkezi olarak biliniyor.

SALDIRININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR



Kolluk kuvvetleri, saldırganın geçmişini ve potansiyel motivasyonlarını araştırıyor. Şu aşamada saldırının terör bağlantılı olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Yetkililer, Shane Tamura’nın önceki faaliyetlerine dair birçok farklı teoriyi değerlendiriyor.

NEW YORK’TA GÜVENLİK ALARMI DEVAM EDİYOR



Polis, vatandaşlardan Midtown Manhattan’daki Park Avenue, 52. Cadde ve çevresinden uzak durmalarını istedi. Şehirde güvenlik seviyesi geçici olarak artırıldı. NYPD ve FBI’ın birlikte yürüttüğü soruşturmanın önümüzdeki saatlerde yeni detaylar ortaya koyması bekleniyor.

FBI VE NYPD TEYAKKUZDA: BÖLGE TAMAMEN KAPATILDI

FBI New York Saha Ofisi Müdür Yardımcısı Don Bongino, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "FBI yönetim personeli ve ajanları, Manhattan’daki aktif suç mahalline destek sağlamak için harekete geçti" dedi. NYPD ekipleri, 52. Cadde, Park Avenue ve Lexington Avenue çevresini tamamen kapatarak bölgede geniş çaplı arama ve kontrol faaliyeti yürüttü.

Lexington Caddesi'nden gelen görüntülerde, polislerin sarı renkli bir taksi SUV'yi durdurduğu, camlarını indirttiği ve iç bölmeleri el feneriyle incelediği dikkat çekti.

VALİ HOCHUL: "AKTİF SİLAHLI SALDIRGAN DURUMU"

New York Eyalet Valisi Kathy Hochul, sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, Midtown Manhattan’daki gelişmeler hakkında bilgilendirildiğini belirterek, durumu "aktif bir silahlı saldırgan olayı" olarak tanımladı. Hochul, "New Yorklular ve ziyaretçilerden, olayın yaşandığı 52. Cadde, Park Caddesi ve Üçüncü Cadde civarından uzak durmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI ADAMS: "GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİZİ ALIN"

New York Belediye Başkanı Eric Adams da X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "New Yorklular: Midtown’da aktif bir silahlı saldırgan soruşturması yürütülüyor. Park Avenue ve East 51st Street civarındaysanız lütfen dışarı çıkmayın ve gerekli güvenlik önlemlerini alın" uyarısında bulundu.

Blackstone ve diğer dev şirketler hedef bölgedeydi

Saldırının meydana geldiği 345 Park Avenue binası, yatırım devi Blackstone’un genel merkezi olarak biliniyor. Binada ayrıca NFL’nin genel merkezi, Bank of America şubesi ve KPMG’ye ait ofisler de yer alıyor. Saldırının hedefinin ne olduğu henüz netlik kazanmazken, Blackstone, KPMG, Bank of America ve binanın sahibi Rudin Management, konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.



Yetkililer, olayın nedenine ve saldırganın kimliğine dair kapsamlı soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bölgedeki güvenlik seviyesi yükseltilirken, halktan çevredeki alanlara yaklaşmamaları istendi.