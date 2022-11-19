19 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

New York'ta kar fırtınası 2 ölü

ABD'nin New York eyaletinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 19:50
Takip Et

New York'ta kar fırtınası 2 ölü

New York'ta kar fırtınası 2 ölü
+
Aa
-

(İHA) - ABD'nin New York eyaletinde perşembe gününden itibaren etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle New York Otoyolu başta olmak üzere çok sayıda yol karla kaplanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Yetkililer, Erie ilçesinde kar temizlediği sırada 2 kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, kar fırtınasının pazar gününe kadar sürmesi beklenirken, kar seviyesinin Erie Gölü'nün iç kesimlerinde 1,7 metreye ulaştığı bildirildi.

Eyaletin en kalabalık ikinci şehri olan Buffalo'da ise kar kalınlığı 36 cm'ye ulaşırken, şiddetli yağış nedeniyle bölgede elektrik kesintileri meydana geldi.

Erie İlçe Yöneticisi Mark Poloncarz, Hamburg kasabasında ise yağan kar nedeniyle bir binanın kısmen çöktüğünü söyledi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
1
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿İYİ Partili Turhan Çömez'den Süleyman Soylu'nun uykularını kaçıracak sözler
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
2
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Beşiktaş'a 31 yaşında Çinli transfer
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
3
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Sedat Peker'den peş peşe paylaşımlar geldi. Aylardır suskundu
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
4
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Süleyman Soylu Akşener'i hedef alınca Cemal Enginyurt'tan Sedat Peker iddiası geldi
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
5
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿Benzine şaka gibi indirim geldi 
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
6
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿ Organ nakli değil kanser nakli yapılmış. Dünya çapında 11 vakadan biri oldu
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
7
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿Gökçeada’da dört ayrı bölgede yangın! Belediye başkanından sabotaj iddiası
﻿New York'ta kar fırtınası 2 ölü
﻿New York'ta kar fırtınası 2 ölü
﻿New York'ta kar fırtınası 2 ölü
﻿Ev sahibi, kiracısının kapısını ve duvarlarını balyozla kırdı
﻿Ev sahibi, kiracısının kapısını ve duvarlarını balyozla kırdı
﻿Ev sahibi, kiracısının kapısını ve duvarlarını balyozla kırdı
﻿Rusya'da şiddetli patlama
﻿Rusya'da şiddetli patlama
﻿Rusya'da şiddetli patlama
﻿Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı
﻿Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı
﻿Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni ortaya çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.