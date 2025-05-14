New York’ta Türk rüzgârı: 42’nci Türk Günü Yürüyüşü geliyor!

1981’de ASALA terörüne tepki olarak başlayan yürüyüş, Türk-Amerikan toplumunun birlik, ekonomik ve kültürel bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Etkinlikler, 16 Mayıs’ta Wall Street’teki Bowling Green Park’ta bayrak çekme töreniyle başlayacak. Aynı gün Türkevi’nde “İttifakın Ötesinde: Değişen Dünyada ABD-Türkiye İlişkilerini Yeniden Düşünmek” paneli yapılacak.

Türk ve Amerikalı akademisyenler, bürokratlar, sivil toplum temsilcileri ve medya mensuplarının katılacağı panelde, iki ülke ilişkilerinin geleceği ve küresel gelişmeler ele alınacak. Türkevi’nde ayrıca “Türkiye’nin Değerleri” sergisiyle Türk kültürünün geleneklerinden modern sanatına uzanan zengin mirası tanıtılacak.

Küçük çocukların Türk bayrağı ile coşkulu yürüyüşü

17 Mayıs’ta Madison Avenue’dan başlayıp Madison Square Park’ta sona erecek Türk Günü Yürüyüşü’nde, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı mehter takımı Osmanlı-Türk müziği icra edecek. Konserler, gösteriler ve Türkevi’nde Türk-Amerikan toplumunu buluşturan bir etkinlik düzenlenecek. Dünyaca ünlü piyanist Fahir Atakoğlu’nun hayatına dair belgesel gösterimi ve çocuklara özel oyunlar da programda yer alacak.

Türk Günü Yürüyüşü, her yıl binlerce kişinin katılımıyla Türk-Amerikan toplumunun ABD’deki en önemli etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Silopi'de 300 metrelik Türk bayrağı ile fener alaylı gençlik yürüyüşü