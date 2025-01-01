New York’ta yılbaşı coşkusu: 1 milyon kişi Times Meydanı’na akın etti

Düzenleme: Kaynak: İHA
New York’ta yılbaşı coşkusu: 1 milyon kişi Times Meydanı’na akın etti

ABD'nin New York şehrinde, 2025 yılı coşkuyla karşılandı. Yaklaşık 1 milyon kişi, Times Meydanı'na akın ederek yeni yıl kutlamalarına katıldı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğun kalabalık, sahne gösterilerini izlemek ve geleneksel "kristal küre" anını görmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

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Canlı müzik performansları ve unutulmaz geri sayım anı ile gece dolu dolu geçti.

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Yerel saat 00.00'ı gösterdiğinde, kalabalık konfetiler altında yeni yılı kutladı.

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Etkinlikte, New York'ta üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

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Polis, köpeklerle devriye gezdi ve araçlı saldırılara karşı çöp kamyonları stratejik noktalara yerleştirildi.

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Belediye Başkanı Eric Adams, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, "Herkesin mutlu ve güvenli bir 2025 geçirmesini istiyoruz. Bunu sağlamak için Times Meydanı'ndan daha iyi bir yer olamaz" dedi.

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