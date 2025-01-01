New York’ta yılbaşı coşkusu: 1 milyon kişi Times Meydanı’na akın etti

Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğun kalabalık, sahne gösterilerini izlemek ve geleneksel "kristal küre" anını görmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Canlı müzik performansları ve unutulmaz geri sayım anı ile gece dolu dolu geçti.

Yerel saat 00.00'ı gösterdiğinde, kalabalık konfetiler altında yeni yılı kutladı.

Yeni yılın ilk sabahında yaptıkları şaşırttı!

Etkinlikte, New York'ta üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

Polis, köpeklerle devriye gezdi ve araçlı saldırılara karşı çöp kamyonları stratejik noktalara yerleştirildi.

BAE yeni yıla böyle girdi

Belediye Başkanı Eric Adams, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, "Herkesin mutlu ve güvenli bir 2025 geçirmesini istiyoruz. Bunu sağlamak için Times Meydanı'ndan daha iyi bir yer olamaz" dedi.

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