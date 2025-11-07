New York Belediye seçimlerini Demokrat Parti’nin Müslüman adayı Zohran Mamdani’nin kazanmasının yankıları sürüyor. Hem ABD’de hem de dünyada Mamdani’nin seçimleri farkla kazanması büyük yankı uyandırdı.

Seçim zaferi yaşayan Mamdani’ye kutlayan isimlerden biri de George Soros’un oğlu Alexander Soros’du.

Milyarder işadamı George Soros’un oğlu ve Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Soros Yatırım Fonu Yatırım Komitesi'nde yer alan Alexander Soros sosyal medya hesabından Mamdani ile samimi bir fotoğrafını paylaşarak, ‘’New Yorklu olmaktan gurur duyuyorum, Amerikan rüyası devam ediyor’’ dedi.

Soros’un paylaşımına sosyal medyadan büyük tepki geldi.

Bu fotoğraftan sonra Mamdani’yi destekleyen İsrail karşıtları arasında ‘’Soros’un adayı Mamdani miydi?’’ tartışması başladı.

GEORGE SOROS KİMDİR?

George Soros, Açık Toplum Enstitüsü’nün (Open Society İnstute) kurucusu ve sahibidir. Açık Toplum Vakfı’na bugüne kadar kişisel servetinden 32 milyar doların üzerinde para bağışlamıştır. Bu vakıf aracılığıyla çeşitli ülkelerde etnik ve mezhepsel meseleleri, çeşitli STK’lar ve dernekler üzerinden körükleyip, CIA destekli turuncu darbelerin oluşmasını sağlamakla suçlanmaktadır.

MAMDANİ’NİN GEZİ PARKI PAYLAŞIMI

Gezi olayları zamanında, protestoları desteklediğini söyleyen Mamdani sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Mamdani paylaşımında Gezi Parkı eylemlerini desteklediğini fakat Atatürk’ün mirasını devam ettirme konusunda soru işaretleri olduğunu söylemişti.

Mamdani’nin paylaşımı şöyle:

‘’Açıklamak gerekirse: Protestoların savunduğu şeyi tam olarak destekliyorum, ancak Atatürk’ün mirasını sürdürme fikri birkaç soru işareti bırakıyor.’’ (08.06.2013)