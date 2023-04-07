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New York'un Müslüman polisleri iftar yemeğinde

New York Polis Teşkilatı'nda (NYPD) görev yapan Müslüman polisler, New York'taki Müslüman toplum üyeleri ile geleneksel iftar programında bir araya geldi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 10:49
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New York'un Müslüman polisleri iftar yemeğinde

New York'un Müslüman polisleri iftar yemeğinde
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AA'nın haberine göre, New York Müslüman Polisler Derneği’nin (MOS), NYPD’nin merkez binasında düzenlediği geleneksel ramazan iftarına, NYPD’de görev yapan polisler, aileleri, Müslüman ülkelerin diplomatları ve davetliler katıldı.

ABD milli marşı, dua ve MOS başkan yardımcısı Türk komiser Ali Hammutoğlu’nun okuduğu Kur'an-ı Kerim ile başlayan iftar programında Müslüman polislerin Pakistan’daki sel ile Türkiye ve Suriye’yi etkileyen depremlere yönelik insanı yardım faaliyetlerini anlatan bir video sunumu yapıldı.

New York Müslüman Polisler Derneği Başkanı Adeel Rana, burada yaptığı konuşmada, katılımcıların ramazanını kutlayarak, dernek olarak NYPD ile şehirdeki Müslüman toplumu arasında güçlü ilişkiler kurmak için çalıştıklarını belirtti.

Rana, “Bu akşam, benzersiz bir yer olan New York’ta toplumumuzun birlikteliğini ve harika çeşitliliğini kutluyoruz.” ifadesini kullandı.

NYPD Emniyet Müdürü birinci yardımcısı Edward Caban da iftar dolayısıyla Müslüman polislerin ve ailelerinin arasında bulunmaktan memnun olduğunu belirtti.

İftar programında NYPD'de görev yapan başarılı polisler ile New York toplumuna yönelik gayretli çalışmaları nedeniyle 20 kişiye ödülleri takdim edildi.

Ödüle layık görülenler arasında, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ile Türk Amerikan toplumundan bazı üyeler de yer aldı.

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