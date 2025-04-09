New York’un sahne savaşçıları! Tiyatroda yeni bir nefes

New York’un Upper West Side bölgesinde, uzun yıllardır sessizce bekleyen Metro Theater, bir tiyatro grubunun azmiyle yeniden sahneye çıktı.

Upper West Side Cinema Center adlı yeni kurulan bir sivil toplum kuruluşu, bu tarihi yapıyı 6,9 milyon dolar karşılığında satın alarak, kentin kültürel mirasına sahip çıktı.

Proje, hem yerel halkın hem de uluslararası sanat çevrelerinin ilgisini çekiyor; çünkü bu girişim, yalnızca bir tiyatro binasını kurtarmakla kalmıyor, aynı zamanda New York’un sanat sahnesine yepyeni bir soluk getirdi.

Metro Theater, 1933’te açıldığından beri Manhattan’ın Broadway koridorunda bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Ancak yıllar içinde ekonomik zorluklar ve değişen izleyici alışkanlıkları nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kaldı.

Upper West Side Cinema Center’ın başkanı ve kurucu ortağı Ira Deutchman, bu projeyi “New York’un kültürel dokusunu koruma misyonu” olarak tanımladı.

Deutchman, “Metro Theater, uzun süredir boş duruyordu. Bu, sadece bir bina değil, bir topluluğun hafızasıdır. Onu geri getirmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Projenin finansmanı, New York Valisi Kathy Hochul ve eyalet meclisinden alınan 3,5 milyon dolarlık hibe ile özel bağışçıların katkılarıyla sağlandı.

Hochul, “Upper West Side toplumu, dünya standartlarında bir sanat mekânını hak ediyor. Metro Theater’ın yeniden doğuşu, bu haklı talebi gerçeğe dönüştürecek” diyerek projeye verdiği desteği vurguladı.

Yaklaşık 400 bireysel bağışçının da katkıda bulunduğu bu çaba, tiyatronun beş ekranlı bir sanat sinemasına dönüştürülmesi için ikinci aşamaya geçildiğini müjdeledi. Planlar arasında klasik filmler, yabancı yapımlar, belgeseller ve bağımsız filmlerin gösterimleri yer aldı.

Columbia Üniversitesi’nden sinema tarihçisi Prof. Jane Gaines, bu girişimi “New York’un tiyatro mirasını yeniden canlandırma yolunda atılmış cesur bir adım” olarak nitelendirdi.

Gaines, “Broadway’in gölgesinde kalan bu tür mekânlar, kentin sanat çeşitliliğini ayakta tutuyor. Metro Theater’ın geri dönüşü, yalnızca nostalji değil, aynı zamanda modern sinema sanatına bir yatırım” diye konuştu.

Gaines’e göre, bu tür projeler, dijital platformların baskın olduğu bir çağda fiziksel sanat alanlarının değerini bir kez daha ortaya koydu.

Yenileme sürecinde, binanın orijinal Art Deco mimarisinin korunmasına özen gösterileceği belirtildi. New York Üniversitesi’nden mimarlık ve restorasyon uzmanı Dr. Carol Krinsky, “Metro Theater, 20. yüzyılın estetik anlayışını yansıtan nadir yapılarından biri. Restorasyon, hem tarihi dokuyu koruyacak hem de bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanıyor” dedi.

Krinsky, projenin tamamlandığında, tiyatronun hem bir kültürel merkez hem de bir buluşma noktası haline geleceğini öngördü.

Upper West Side Cinema Center, şu anda restorasyon için gerekli ek fonları toplama aşamasında. Grup, bağış kampanyalarını hızlandırarak, tiyatroyu 2026’da kapılarını açacak şekilde hazırlamayı hedefledi. New York Times’tan tiyatro eleştirmeni Jesse Green, “Bu, sadece bir binanın değil, bir topluluğun yeniden canlanışı. Metro Theater, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha kanıtlayacak” yorumunda bulundu.

New York’un beton ormanında, sahne tozunun yeniden yükselmesi için geri sayım başladı. Metro Theater’ın dönüşü, tiyatro severler için bir umut ışığı olurken, kentin sanat haritasında yeni bir sayfa açtı. Upper West Side Cinema Center’ın bu cesur adımı, tarihe ve sanata duyulan saygının somut bir kanıtı olarak yankılandı.