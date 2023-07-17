Newcastle gözünü Kvaratskhelia'ya dikti: 100 milyon euro'luk dev teklif

Geçen sezon Premier Lig'de gösterdiği performansla Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanan Newcastle United, bombayı patlatmaya hazırlanıyor.

ESPN'de geçen habere göre Newcastle United; geçen sezon Napoli'nin 33 yıl sonra gelen şampiyonluğunda büyük rol oynayan Khvicha Kvaratskhelia için 100 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Haberin devamında ise gelen tek teklifin Newcastle United'dan değil, Real Madrid, Manchester City ve Paris Saint-Germain gibi dev kulüplerden de olduğu kaydedildi.

Khvicha Kvaratskhelia geçen sezon Napoli formasıyla 43 maça çıkarken, 14 gol, 14 asistlik katkı sağladı.