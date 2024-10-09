Newcastle, Sané'ye kancayı taktı

Newcastle United, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leroy Sané'yi transfer etmek için harekete geçti. Football Insider’a konuşan Brown adlı bir muhabir, Newcastle’ın, Sané’nin Manchester City’den ayrılmasından bu yana oyuncunun peşinde olan kulüpler arasında yer aldığını belirtti. Brown ayrıca "Bu yaz, bu transferi gerçekleştirmek için sıkı bir çaba içinde olacaklar" dedi.

SANÉ'NİN TALİPLERİ ARTIYOR

Leroy Sané, 2020 yılında Manchester City'den Bayern Münih'e 49 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve bu durum, onu birçok kulüp için cazip kılıyor. Brown, "Sané’nin bonservissiz olması, Newcastle'ın finansal durumu açısından mükemmel bir fırsat" ifadelerini kullandı. Arsenal ve Barcelona'nın da oyuncuyla ilgilendiği yönünde spekülasyonlar bulunuyor. Sané, bu sezon yeni takımıyla dört resmi maçta bir gol attı.