Newcastle teknik direktörü Kelly'nin Juventus'a satışı hakkında konuştu

Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe, ara transfer döneminin son günlerinde Lloyd Kelly'nin Juventus'a transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Howe, kulüp olarak oyuncuyu bırakma konusunda çok isteksiz olduklarını, ancak Premier Lig'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nın (PSR) bu kararda belirleyici bir rol oynadığını ima etti.

JUVENTUS, KELLY İÇİN NE KADAR ÖDEYECEK?

Juventus, İngiliz savunmacıyı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna katarken, bu transfer için Newcastle'a 3 milyon avro ödedi. Anlaşmada, sezon sonunda devreye girecek 14,5 milyon avro zorunlu satın alma bedeli ve 3 milyon avroya kadar ek bonuslar bulunuyor.

Kelly, geçtiğimiz yaz transfer döneminde AFC Bournemouth ile sözleşmesi sona erdikten sonra Newcastle United'a bedelsiz olarak katılmıştı. Ancak İngiliz futbolcu, St. James' Park'ta fazla forma şansı bulamadı.

EDDİE HOWE: 'BU TRANSFERDE İSTEKLİ DEĞİLDİK'

Newcastle United'ın başındaki Eddie Howe, Kelly'nin transferi hakkında konuşurken, oyuncuyu bırakma kararının kendisine ait olmadığını ve kulübün bu ayrılığı istemediğini vurguladı:

Lloyd, yakın zamanda kadromuza kattığımız ve kalitesine inandığımız bir oyuncuydu. Onunla uzun vadeli planlarımız vardı. Ancak, PSR kapsamında yönetim bazı finansal kararlar almak zorunda kaldı. Bu transfer de onlardan biri.

Howe ayrıca, Kelly'nin forma şansı bulamamasının da oyuncu için zorlayıcı bir durum olduğunu belirtti ve "Diğer oyuncuların form durumu nedeniyle fazla süre alamaması onu biraz hayal kırıklığına uğratmış olabilir. Ancak profesyonelliği ve tavrı her zaman örnek teşkil etti." ifadelerini kullandı.

KELLY JUVENTUS'TA NELER YAPABİLİR?

25 yaşındaki savunmacı, Premier Lig tecrübesine sahip bir oyuncu olarak Juventus'un savunma hattına önemli bir alternatif sunabilir. İtalyan ekibi, sezon sonunda kadrosunu güçlendirme adına bu transferi kalıcı hale getirmeyi planlıyor.

Newcastle United'dan ayrılan Lloyd Kelly'nin Serie A'da nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Juventus, hem yerel ligde hem de Avrupa sahnesinde rekabetçi kalabilmek için savunma hattını güçlendirmek istiyor.