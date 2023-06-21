Newcastle Tonali için kesenin ağzını açıyor

Geçtiğimiz sezonu Premier Lig'de üst sıralarda bitirmeyi bilen Newcastle United, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. İngiliz ekibi, güçlü bir kadro kurmanın adımlarını atmaya devam ediyor.

EDDIE HOWE'UN GÖZÜ TONALİ'DE

İngiliz basınında yer alan habere göre; Newcastle, Milan forması giyen 23 yaşındaki yıldız orta saha Tonali için Milan kulübüne 50 milyon euro'luk teklif yaptı. Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe'un Şampiyonlar Ligi'nde mücade edecek bir takım için takımda olması gereken bir oyuncu olarak Tonali'yi beğendiği aktarıldı.

12 GOLE KATKI GÖSTERDİ

İtalyan ekibinin Tonali için yapılan teklife henüz cevap vermediği ifade edildi. İtalyan oyuncu, Milan ile bu sezon 48 karşılaşmaya çıkarken 2 gol, 10 asistlik performans sergiledi.