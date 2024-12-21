Newcastle United, Ipswich Town deplasmanında coştu

Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte Newcastle adeta fırtına gibi esti. Maçın henüz 26. saniyesinde Jacob Murphy’nin sağ kanattan yaptığı ortada top, rakip oyuncu Sam Morsy’nin topuğuna çarparak Alexander Isak’ın önüne düştü ve İsveçli oyuncu skoru açtı. Hakemin ilk başta ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

MURPHY VE GORDON İŞ BİRLİĞİ

Mücadelenin ikinci golü de Newcastle’dan geldi. Anthony Gordon’un güzel hazırlığı sonrası Murphy’nin şutunda top, üst direğe çarparak ağlarla buluştu. Ipswich, Premier Lig’de evinde son galibiyetini 2002 yılında Middlesbrough karşısında almıştı ve bu sezon Portman Road’daki kötü performansına bir yenisini daha ekledi.

İSAK’TAN HAT-TRİCK

İlk yarının uzatma dakikalarında Bruno Guimaraes’in presi sonucu rakip kaleci Arijanet Muric’in hatasıyla topu kapan İsak, kolay bir golle skoru 3-0’a getirdi. İkinci yarının başında bir kez daha sahneye çıkan İsak, Jacob Murphy’nin hazırladığı pozisyonda topu köşeye göndererek hat-trick yaptı ve maçın yıldızı oldu.

IPSWİCH İÇİN ZOR GÜNLER

Ipswich Town, maç boyunca Martin Dubravka’yı neredeyse hiç zorlayamadı. Liam Delap’ın yokluğunda hücumda etkisiz kalan ev sahibi ekip, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı. Ipswich’in önündeki Arsenal ve Chelsea maçları da işleri kolaylaştırmayacak gibi görünüyor.

NEWCASTLE İÇİN RÜYA GİBİ BİR HAFTA

Newcastle United, bu galibiyetle haftayı taçlandırdı. Leicester City’yi 4-0 mağlup ederek Carabao Kupası’nda yarı finale yükselen takım, Premier Lig’de de güçlü bir performans sergiliyor. İsak, bu sezon ligdeki gol sayısını 10’a yükseltti ve gol krallığında Salah ile Haaland’ı takip ediyor.