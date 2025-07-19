Newcastle United'da Isak krizi! Evine gönderildi, Liverpool'a şans doğdu

Yaz transfer dönemine 125 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Florian Wirtz hamlesiyle damga vuran Liverpool benzer bir teklifle Alexander Isak'ı da Newcastle United'dan koparmak istedi.

LİVERPOOL 120 MİLYON EURO'YU GÖZDEN ÇIKARDI

İngiliz basınından gelen raporlara göre; resmi bir teklif yapmasa da İsveçli yıldız için 120 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu Newcastle United cephesine ileten Liverpool bu transfer için kararlı bir tutum sergiledi.

NEWCASTLE UNITED PAZARLIĞA KAPALIYDI

Ne var ki, Newcastle United yönetiminin Alexander Isak konusunun pazarlığa açık olmadığını bildirmesinin ardından Liverpool bu kez listesinde alternatif olarak tuttuğu Hugo Ekitike'ye yönelmişti.

HAZIRLIK MAÇINDA KADROYA ALINMADI

Ancak Alexander Isak konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Newcastle'ın bugün Celtic ile oynadığı hazırlık maçının kadrosuna alınmayan yıldız oyuncu, teknik direktör Eddie Howe tarafından evine gönderildi.

Maç sonrası yaptığı açıklamada Alexander Isak'ın neden kadroda yer almadığı konusuna değinen İngiliz teknik adam, transfer söylentileriyle ilgili de konuştu.

"ONU EVİNE GÖNDERDİM"

Howe, "Alex bizimle Glasgow'a geldi ama kendisi hakkında çıkan spekülasyonlar nedeniyle onu evine göndermeye karar verdim.

İstediği son şey tribünde oturup maçı izlemekti; bu ona haksızlık olurdu. Ama transfer döneminin sonunda Newcastle'ın oyuncusu olacağından eminim." dedi.

"ISAK İLE GÖRÜŞTÜM"

Isak ile görüştüğüne dair çıkan haberlerin sorulması üzerine 47 yaşındaki teknik adam, "Evet, onunla görüştüm ama bu anormal bir durum değil. Bir oyuncunun kariyerine ve ne kadar kısa olduğuna saygı duyuyorum. Alex gerçekten iyiydi, çok iyi antrenman yaptı ve etrafında gürültü olacağının farkındayım." diye yanıt verdi.

LIVERPOOL İÇİN ISAK İHTİMALİ HALA MASADA

Newcastle United, Alexander Isak'ın kadro dışı kaldığı hazırlık maçında Celtic'e 4-0 mağlup oldu.

Önümüzdeki günlerde Alexander Isak'ın transfer durumuyla ilgili sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.