Newcastle United'dan rekor transfer!

Kaynak: Haber Merkezi
Newcastle United'dan rekor transfer!

İngiltere Premier Lig'in köklü ekibi Newcastle United, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala gaza bastı. Siyah-beyazlılar, Stuttgart'ta forma giyen Nick Woltemade'yi rekor bedelle kadrosuna kattı.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala geleceği merakla beklenen Nick Woltemade'nin yeni durağı belli oldu.

Newcastle United, Stuttgart forması giyen Nick Woltemade'yi 85+5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de bir veda daha! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımına imza atıyorJose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de bir veda daha! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımına imza atıyor

e.jpeg

Yeni takımını resmen duyurdular! Fatih Terim'den büyük sürpriz: Beşiktaş...Yeni takımını resmen duyurdular! Fatih Terim'den büyük sürpriz: Beşiktaş...

İngiliz ekibi, 23 yaşındaki golcü oyuncu ile 2031 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Newcastle United, bu transferde ödediği toplam 90 milyon Euro'luk ücretle kulüp rekorunu kırdı.

Kerem Aktürkoğlu'nda Fenerbahçe'ye büyük şok! İpler Galatasaray'ın elinde: Öyle bir madde var ki...Kerem Aktürkoğlu'nda Fenerbahçe'ye büyük şok! İpler Galatasaray'ın elinde: Öyle bir madde var ki...

Galatasaray bu akşam Süper Lig tarihine geçebilir!Galatasaray bu akşam Süper Lig tarihine geçebilir!

Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e flaş talip!Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek'e flaş talip!

Son Haberler
Milan hücum hattını Nkunku ile güçlendirdi
Milan hücum hattını Nkunku ile güçlendirdi
Karaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı
Karaman’da 30 Ağustos Zafer Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu!
Gülpınar’dan geleceğin mimarlarına destek
Gülpınar’dan geleceğin mimarlarına destek
Federasyon açıkladı: Milli sporcudan acı haber
Federasyon açıkladı: Milli sporcudan acı haber