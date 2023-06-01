Newcastle'den Karius kararı

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligine gidecek olan Newcastle United, Loris Karius için kararını verdi.

Newcastle'den Karius kararı

İngiltere Premier Lig'de başarılı bir sezonu geride bırakan ve Şampiyonlar Ligi bileti alan Newcastle United, transfer çalışmalarına da devam ediyor. Newcastle, geçen sezon kadrosuna kattığı Loris Karius ile ilgili kararını verdi.

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The Athletic'in haberine göre, İngiliz ekibinin teknik direktörü Eddie Howe'un Karius ile görüştüğü ve Alman kaleciyle yeni sözleşme görüşmelerinin başladığı aktarıldı. Karius'un bir yandan da alternatifleri değerlendirdiği belirtildi. Alman kalecinin, Nick Pope'un arkasında yedek kalacağı düşüncesi nedeniyle daha fazla süre almak istediği kaydedildi.

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