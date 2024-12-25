Newcastle'ın yeni hedefi Semenyo

Newcastle United, Bournemouth’un yıldızı Antoine Semenyo'yu ocak ayında kadrosuna katmayı hedefliyor. Eddie Howe'un yönetimindeki kulüp, Semenyo'nun performansını yakın takibe alırken, sağ kanat oyuncusu için transfer kararını henüz kesinleştirmedi.

Bournemouth’a 2023 yılının Ocak ayında katılan Antoine Semenyo, Premier Lig’de zor bir başlangıç yaptı. Ancak geçen sezon attığı 8 golle, takımının Andoni Iraola yönetiminde ligde 12. sırada tamamlamasına katkı sağladı. Bu sezon ise formunu daha da artırarak, beş golle çift haneli rakamlara ulaşmayı hedefliyor. Semenyo’nun son Manchester United maçındaki golü, Newcastle’ın oyuncuya olan ilgisini daha da artırdı.

NEWCASTLE SEMENYO'YU TRANSFER LİSTESİNE ALDI

Football Insider’a göre, Newcastle United, 24 yaşındaki oyuncuya olan ilgisini sürdürüyor. Semenyo'nun istatistikleri de dikkat çekiyor; bu sezon 16 maçta 5 gol ve 1 asistle oynayan oyuncu, Bournemouth'un Premier Lig’de 5. sıraya yükselmesinde önemli rol oynadı. Jamie Redknapp, oyuncuyu "her şeyi sahip olan" bir futbolcu olarak tanımladı.

Newcastle, Semenyo'yu sağ kanat oyuncusu olarak kadroya dahil etmeyi istese de, Eddie Howe'un bu transferi gerçekleştirme konusunda kararsız olduğu ifade ediliyor. Howe, sağ kanatta Anthony Gordon ve Alexander Isak’a yardımcı olabilecek bir oyuncu arayışında.

SEMENYO'NUN GELECEĞİ HAKKINDA KARARSIZLIK

Eski Premier Lig gözlemcisi Mick Brown, Semenyo’nun Newcastle'ın transfer listesinin üst sıralarında yer aldığını belirtti. Ancak Brown, oyuncunun ocak ayında takıma katılmasının pek olası olmadığını düşünüyor. Semenyo'nun Bournemouth’ta bulduğu ortamda gelişmeye devam etmesinin, ona daha fazla fayda sağlayacağını ifade etti.

Newcastle, sağ kanat için alternatif oyuncular da değerlendiriyor. Bryan Mbeumo ve Johan Bakayoko, Semenyo'nun yerine düşünülen isimler arasında yer alıyor. Ancak Semenyo'nun geleceği konusunda kesin bir karar verilmiş değil ve kulüp, oyuncunun Newcastle’a uyum sağlama konusunda kararsız.