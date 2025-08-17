Next Sosyal 1 milyon kullanıcıyı geçti

Kaynak: Haber Merkezi
Next Sosyal 1 milyon kullanıcıyı geçti

Sosyal medya platformu Next Sosyal, kısa sürede 1 milyon kullanıcıyı geçerek büyük bir başarı elde etti.

Next Sosyal'in 1 milyon kullanıcıyı aştığını, Selçuk Bayraktar, Next Sosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bayraktar paylaşımında, "Türkiye’nin en sosyal mecrası NSosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen, gerçek topluluğu için hediyelerimiz var!" ifadelerine yer verdi.

Bayraktar, #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda yapılacak paylaşımlar için gerçekleştirilecek çekilişlerle dağıtılacak hediyeleri şöyle sıraladı:

Elektrikli bisiklet, PlayStation, GoPro, Monster bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı saat ve bluetooth kulaklık.

Son Haberler
Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümünde saat 03.02'de sela okundu
Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümünde saat 03.02'de sela okundu
Bir şehrin barajları tamamen kurudu: Kuraklık kapıya dayandı
Bir şehrin barajları tamamen kurudu: Kuraklık kapıya dayandı
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Hasan Dağı'nda başladı
Yamaç Paraşütü Dünya Kupası, Hasan Dağı'nda başladı
Next Sosyal 1 milyon kullanıcıyı geçti
Next Sosyal 1 milyon kullanıcıyı geçti
86 yaşındaki adam sırra kadem bastı
86 yaşındaki adam sırra kadem bastı