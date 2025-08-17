Next Sosyal 1 milyon kullanıcıyı geçti

Next Sosyal'in 1 milyon kullanıcıyı aştığını, Selçuk Bayraktar, Next Sosyal’deki hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bayraktar paylaşımında, "Türkiye’nin en sosyal mecrası NSosyal 1 milyon kullanıcıyı aştı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen, gerçek topluluğu için hediyelerimiz var!" ifadelerine yer verdi.

Bayraktar, #NSosyalBenim etiketiyle #NSosyal platformunda yapılacak paylaşımlar için gerçekleştirilecek çekilişlerle dağıtılacak hediyeleri şöyle sıraladı:

Elektrikli bisiklet, PlayStation, GoPro, Monster bilgisayar, tablet, cep telefonu, akıllı saat ve bluetooth kulaklık.