Bütün bunlara teşekkür edip şükranlarını sunan MHP lideri, yöneticileri ve taraftarları hâlâ milliyetçi mi?

“Terörsüz Türkiye hedefimize engelleri aşarak, önyargıları kırarak, fitne ve nifak tuzaklarını bozarak, emin adımlarla yürüyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde bugün kritik bir eşiği daha açtık. Terör örgütü kendini fesh etme ve silahları teslim etme kararı aldığını açıkladı. Alınan kararı ülkemizin güvenliğinin milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına önemli buluyoruz.”

''Terörsüz Türkiye hedefini bir devlet politikası haline getiren, özverili bir şekilde tavrını ve duruşunu gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza, partisinde ve devlet bürokrasinde mücadele edip terörsüz geleceğin mimarisine destek veren mesai arkadaşlarına, 27 Şubat barış ve demokratik toplum çağrısıyla tarihsel sorumluluğu üzerine alan PKK’nın kurucu önderi Abdullah Öcalan’a, İmralı-DEM Parti-Kandil arasında temas ve görüşme trafiğini yürüten heyetlere, DEM Parti’nin eş genel başkanlarına, yönetici ve milletvekillerine” “teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.”

Yukarıda yer alan ilk paragraftaki sözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ikinci paragraftaki sözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye aittir.

Cumhur ittifakının başındakiler! Neye teşekkür ediyorsunuz? Neyi önemli buluyorsunuz?

Türkiye Cumhuriyeti devletinin “yüzyıllık soykırım politikaları” uyguladığını ileri süren PKK fesih bildirgesine mi teşekkür ediyorsunuz? Fesih kararındaki bu ifadeleri mi “ülkemizin güvenliğinin milletimizin ebedi kardeşliğinin perçinlenmesi adına” önemli buluyorsunuz? Devletimiz “soykırım politikası” mı uyguladı? Bunu kabul ediyor ve buna teşekkür mü ediyorsunuz, bunu mu önemli buluyorsunuz?

“Partimiz PKK; kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasasından alan Kürt inkâr ve imha siyasetine karşı, halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı… Ulusların kendi kaderini tayin hakkı… ilkesini benimseyerek, silahlı mücadele stratejisinde meşru, haklı bir mücadele yürüttü.” sözlerine mi teşekkür ediyorsunuz? PKK’yı, Lozan antlaşması ve 1924 anayasasına karşı “özgürlük hareketi” olarak gösteren, silahlı mücadelelerini “meşru” sayan bu ifadeleri mi önemli buluyorsunuz? PKK “meşru silahlı mücadele” yürüten bir “özgürlük hareketi” ise ona karşı elli yıldır mücadele eden ve şehitler veren Türk ordusu ve güvenlik güçleri ne oluyor? Onlar gayrımeşru faşist güçler mi oluyor?

“Önder Apo Kürt-Türk ilişkilerinin sorunsallaştığı Lozan Antlaşmasının ve 1924 Anayasasının öncesini referans alarak, Ortak Vatan ve Kürt-Türk halklarının kurucu öğe olduğu Demokratik Türkiye Cumhuriyeti perspektifini ve Demokratik Ulus anlayışını Kürt sorununun çözüm çerçevesi olarak benimsedi.” sözlerine mi teşekkür ediyorsunuz? Yani Türkiye Cumhuriyeti, “Kürt-Türk halklarının kurucu öğe olduğu ortak vakan” mı olacak? Buna mı teşekkür ediyorsunuz? Bunu mu önemli buluyorsunuz?

Sizin niyetiniz nedir? Türk varlığına dayanan cumhuriyeti yıkmak, “Kürt-Türk halklarının kurucu öğe olduğu” yeni bir devlet kurmak mı? Bunu Türklere sordunuz mu? Yoksa Özgür Özel’in dediği gibi MİT tarafından hazırlanan bir belgeye mi dayanıyorsunuz? Özgür Özel’in ifadesi doğru ise MİT, T.C. devletini ortadan kaldırmaya mı çalışıyor? MİT yöneticileri sizden akıllı mı ve ülkeyi onlar mı yönetiyor?

Bütün bunlara teşekkür edip şükranlarını sunan MHP lideri, yöneticileri ve taraftarları hâlâ milliyetçi mi?